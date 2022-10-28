"Укрзалізниця" анонсувала нові міжнародні рейси: куди та яким графіком курсуватимуть потяги

Нові графіки курсування, а також квитки вже доступні на сайті booking.uz.gov.ua та в касах "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" анонсувала чотири нові потяги міжнародного сполучення та відкрила на них продаж квитків глибиною 20 днів.

Про це повідомив пресцентр перевізника.

Так, продаж квитків вже відкрито на такі нові потяги:

№90/89 Київ – Перемишль (Польща) через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль. Цей потяг надасть зокрема вінничанам комфортний нічний потяг до Польщі на додачу до Інтерсіті+ з місцями для сидіння. Виїзд з Києва о 22:52, прибуття до Вінниці о 02:03, до Тернополя о 06:28, до Львова о 08:55, до Перемишля об 11:13. Зворотний виїзд о 13:45, Львів – 18:25, Тернопіль – 21:03, Вінниця – 01:58, Київ – 05:42.

через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль. Цей потяг надасть зокрема вінничанам комфортний нічний потяг до Польщі на додачу до Інтерсіті+ з місцями для сидіння. Виїзд з Києва о 22:52, прибуття до Вінниці о 02:03, до Тернополя о 06:28, до Львова о 08:55, до Перемишля об 11:13. Зворотний виїзд о 13:45, Львів – 18:25, Тернопіль – 21:03, Вінниця – 01:58, Київ – 05:42. № 351/352 Київ – Кишинів (Молдова). Цей потяг матиме зручну стиковку по станції Унгени з можливістю пересісти на потяг до станції Ясси (Румунія). Потяг курсуватиме через день з відправкою зі станції Київ-Пасажирський о 17:02, прибуватиме на станцію Унгени о 07:53 та прибуватиме до столиці Молдови о 10:38. Зворотно рейс вирушатиме о 17:45, проходитиме Унгени о 20:51 та прибуватиме до Києва об 11:48.

У листопаді надійдуть у продаж квитки на новопризначений потяг Харків – Хелм (Польща), а від 11 грудня розпочне курсування новий щоденний рейс австрійської залізниці Відень (Австрія) – Чоп.

В "Укрзалізниці" також зазначають про прискорення популярних міжнародних рейсів до Польщі: № 23 Київ — Хелм пришвидшується на 2 години в обидва боки; № 67 Київ — Варшава пришвидшується на 2 години до Польщі і на 1 годину до України.

Нагадаємо, що 28 жовтня український залізничний перевізник також презентував оновлений графік курсування потягів як для внутрішніх, так і для міжнародних рейсів. Так, він передбачає 14 нових рейсів, серед яких 4 потяги міжнародного сполучення до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня, 4 запроваджені протягом 2022 року нові рейси Інтерсіті+, а також одразу 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.

Читайте також: