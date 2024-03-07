"Укрзалізниця" анонсувала нововведення щодо купівлі квитків

"Укрзалізниця" запускає послугу моніторингу квитків з можливістю автовикупу на потяги внутрішнього сполучення. Суть у тому, що коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть у застосунку пуш-повідомлення про це.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

"Укрзалізниця" запускає спершу бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення.

Як скористатися автовикупом квитків на потяг

Для користувачів, авторизованих через "Дія.Підпис", у режимі тестування доступний моніторинг двох типів:

на поїзди, які вже є у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);

на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажу поїздів між обраними містами).

Якщо ви бажаєте відстежити квитки на конкретний поїзд, можна увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Задля цього слід внести дані пасажирів та оплатити замовлення. В разі активації функції одразу будуть зняти гроші, а у в разі, якщо моніторинг буде скасований або необхідні квитки не знайдуться, кошти автоматично повернуться на картку.

Коли ж необхідні квитки будуть знайдені, у застосунку користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення. Варто перевірити, чи вони увімкнені в налаштуваннях профілю.

Якщо була активована функція автовикупу, то користувачам надходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.

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Тестовий застосунок можна завантажити за цими посиланнями: для iOS, для Android.

"Якщо під час тестування щось пішло не так – одразу повідомляйте нам через "Зворотний зв’язок" у застосунку. Обирайте тему "Відстежування вільних місць" – це дозволить нам консолідувати всі зауваження та відповідати швидше", – пояснили в компанії.

Нагадаємо, восени "Укрзалізниця" запустила новий сервіс – онлайн-замовлення спеціальних вагонів для людей з інвалідністю.

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