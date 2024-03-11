"Укрзалізниця" анонсувала продаж онлайн-квитків до Австрії та Угорщини – подробиці

Тепер пасажирам не потрібно буде їхати до кас, щоб купити квиток.

"Укрзалізниця" від 18 березня 2024 року переводить в онлайн-формат продаж квитків до Австрії та Угорщини.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Там зазначили, що на першому етапі онлайн-квитки будуть доступні у сполученні Україна – Австрія та зворотно.

Придбати квитки можна буде через застосунок "Укрзалізниці", а для прямого поїзда Київ – Відень знадобиться верифікація акаунту через "Дію.Підпис".

На другому етапі стануть доступними онлайн-квитки у сполученні Україна – Угорщина на поїзди, що прямують до Австрії транзитом через Угорщину, тобто Київ – Будапешт – Відень та Чоп – Будапешт – Відень.

Квитки на прямі сполучення Україна – Угорщина (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше.

"Укрзалізниця" від вівторка, 12 березня, тимчасово призупиняє продаж квитків через каси на прямий поїзд Київ – Відень – Київ на дати відправлень від 18 березня.

Тимчасове обмеження не торкнеться поїзда Чоп – Відень – Чоп. Станом на зараз, квитки на поїзд Чоп – Відень та зворотно доступні фактично на всі дати.

У компанії також нагадали, новий прямий поїзд №143/146 сполученням Відень – Чоп – Відень має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" анонсувала нововведення щодо купівлі квитків.

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