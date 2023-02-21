Укрзалізниця анонсувала старт "Залізної українізації": деталі

"Залізна українізація" має на меті повністю позбутися імперських та російських назв, позначок, зображень на будь-яких об’єктах залізничного транспорту.

Про це повідомив очільник правління товариства Олександр Камишін під час презентації цієї програми 21 лютого 2023 року.

"Настав час нарешті позбутися радянського та імперського минулого, яке понад 100 років просочувало українську залізницю, викинути на смітник історії все, що зв’язує нас та заважає розвиватися. Настав час повністю українізувати залізницю", — наголосив він.

За словами Камишіна, ще влітку 2022 року Укрзалізниця розпочала процес підготовки до повної українізації залізниці. Було вивчено всі можливі юридичні та технічні аспекти, опрацьовано величезну кількість інформації про об’єкти, що потребують українізації.

"На основі цих даних ми склали комплексну програму українізації, яка не просто змінює назви та знімає радянські символи чи російські назви, а фундаментально змінює українську залізницю", — додав Камишін.

За інформацією "Укрзалізниці", комплексна програма розрахована на три роки — 2023-2025 рр. За ці три роки в декілька етапів планується українізувати все, що досі повʼязувало залізничну галузь України з країною-агресором: назви регіональних філій, позначки кілометражу, сигнальні позначки, радянські барельєфи, назви станцій тощо.

"Так, це буде велика робота, до проведення якої ми вже готові. Але ж і ефект від неї однозначно вартий і ціни, і зусиль. І її навіть порівняти не можна з ціною, яку всі ми платимо сьогодні за остаточне прощавай, Росіє", — резюмував Олександр Камишін.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запускає "Поїзд Єднання" №104/103 з Ужгорода до Краматорська. Він із заходу на схід з'єднає дев'ять областей.

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