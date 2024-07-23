"Укрзалізниця" додала місця до Одеси в піковий сезон перевезень — які потяги курсуватимуть

Додаткові рейси до Одеси відкривають вже від завтра, 24 липня.

Місць та додаткових рейсів до Одеси під час пікового сезону перевезень додано.

Про це повідомила "Укрзалізниця" 23 липня.

"Два тижні тому ми запустили Інтерсіті №761/762 за маршрутом Київ-Одеса: за цей час бачимо стійкий попит пасажирів на цей напрямок, тож знаходимо можливості додати рейсів до Одеси, гнучко оперуючи рухомим складом залізниці", — повідомила пресслужба "УЗ".

Тож, відзавтра, 24 липня, потяг Інтерсіті до Одеси курсуватиме додатково.

Додаткові рейси до Одеси

24 липня,

30 липня,

1, 7, 13, 15, 21, 27 та 29 серпня наступним графіком: відправка з Києва о 6:03, прибуття до Одеси — о 13:34, а зворотний рейс з Одеси відправлятиметься о 14:20 і прибуватиме до Києва о 21:54.

В ці дні на маршруті курсуватиме поїзд українського виробництва Тарпан, що дозволить на ~50% збільшити пропозицію місць на цьому напрямку у порівнянні зі звичайними рейсами.

В "Укрзалізниці" зазначили, що квитки на всі рейси традиційно будуть доступні в застосунку, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, я раніше повідомлялося, купити квитки на поїзди влітку за популярними напрямками, зокрема, до Одеси, стало значно важче. В "УЗ" причиною називають підвищений попит у піковий сезон.

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