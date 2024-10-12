"Укрзалізниця" додала нові потяги на популярні маршрути: перелік рейсів

На час канікул учнів додадуть потяги на напрямках, що користуються популярністю, зокрема, Київ-Одеса-Київ і Львів-Київ-Львів.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Поїзд №115/116 вирушатиме з Києва 27 жовтня о 8:26 та прибуватиме до Одеси о 18:22. У зворотному напрямку з Одеси він відправиться того ж дня о 10:14 та прибуде до Києва о 19:48.

Поїзд №191/192 відправляється з Києва 20, 25 та 27 жовтня о 08:18, прибуваючи до Львова о 16:05. У зворотному напрямку він відправляється зі Львова в ті ж дні о 14:10 і прибуває до Києва о 21:33. У складі цього поїзда є вагони купе та люкс, що може стати в нагоді тим, хто планує подорож з пересадками.

Нагадаємо, зимові канікули в Україні 2024-2025 року, ймовірно, триватимуть з 30 грудня 2024 року до 10 січня 2025 року. Школи мають можливість самостійно визначати тривалість навчального тижня, канікул та форму навчання, що дозволяє адаптуватися до місцевих умов.

Читайте також: