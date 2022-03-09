Укрзалізниця додала рейсів з міст, де зараз спостерігається найбільший попит пасажирів

Виїхати на захід України можна з Києва, Кривого Рогу та Дніпра.
Укрзалізниця додає евакуаційні рейси з міст, де наразі спостерігається найбільший попит пасажирів.
Про це йдеться на сайті компанії.
Так жителі України можуть евакуюватися за такими напрямками:
- Інтерсіті+ з Дарниці (лівий берег Києва) до Львова сьогодні о 13:00;
- Кривий Ріг - Чоп о 15:00;
- Дніпро - Львів о 19:00.
Своєю чергою скасовано рейс 724 Харків - Львів о 17:00 через насиченість рейсів з Харкова. Перший ранковий Інтерсіті+ відправився з Харкова, ще два поїзди очікують на посадку.
Інші планові рейси по ст. Харків:
- 12:36 - №46 Лиман - Ужгород
- 14:00 - ІС+ Харків - Львів
- 14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
- 15:09 - №15 Харків – Рахів
- 19:27 - №795 Харків - Дніпро
- 21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ
- 21:43 - №7 Харків - Одеса
- 22:40 - №45 Ужгород - Лиман
Нагадаємо, що для вивезення українців до Словаччини призначила щоденні поїзди. Вони почнуть курсувати від середи, 9 березня. Зі станції Чиєрна-над-Тісоу (Словачинна) поїзд відправлятиметься о 7:00 та прибуватиме до Чопа о 7:40. Зворотно поїзд вирушатиме о 10:35 та прибуватиме до Кошице о 13:49. Крім того, щоденно будуть курсувати поїзди Чиєрна-над-Тісоу - Кошице.