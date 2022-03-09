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Укрзалізниця додала рейсів з міст, де зараз спостерігається найбільший попит пасажирів

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Укрзалізниця додала рейсів з міст, де зараз спостерігається найбільший попит пасажирів

Укрзалізниця

Виїхати на захід України можна з Києва, Кривого Рогу та Дніпра.

Укрзалізниця додає евакуаційні рейси з міст, де наразі спостерігається найбільший попит пасажирів.

Про це йдеться на сайті компанії.

Так жителі України можуть евакуюватися за такими напрямками: 

  • Інтерсіті+ з Дарниці (лівий берег Києва) до Львова сьогодні о 13:00;
  • Кривий Ріг - Чоп о 15:00;
  • Дніпро - Львів о 19:00.

Своєю чергою скасовано рейс 724 Харків - Львів о 17:00 через насиченість рейсів з Харкова.  Перший ранковий Інтерсіті+ відправився з Харкова, ще два поїзди очікують на посадку.

Інші планові рейси по ст. Харків:           

  • 12:36 - №46 Лиман - Ужгород 
  • 14:00 - ІС+ Харків - Львів
  • 14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
  • 15:09 - №15 Харків – Рахів
  • 19:27 - №795 Харків - Дніпро 
  • 21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ 
  • 21:43 - №7 Харків - Одеса
  • 22:40 - №45 Ужгород - Лиман

Нагадаємо, що для вивезення українців до Словаччини призначила щоденні поїзди. Вони почнуть курсувати від середи, 9 березня. Зі станції Чиєрна-над-Тісоу (Словачинна) поїзд відправлятиметься о 7:00 та прибуватиме до Чопа о 7:40. Зворотно поїзд вирушатиме о 10:35 та прибуватиме до Кошице о 13:49. Крім того, щоденно будуть курсувати поїзди Чиєрна-над-Тісоу - Кошице. 

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