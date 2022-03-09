Укрзалізниця додала рейсів з міст, де зараз спостерігається найбільший попит пасажирів

Укрзалізниця додала рейсів з міст, де зараз спостерігається найбільший попит пасажирів

Виїхати на захід України можна з Києва, Кривого Рогу та Дніпра.

Укрзалізниця додає евакуаційні рейси з міст, де наразі спостерігається найбільший попит пасажирів.

Про це йдеться на сайті компанії.

Так жителі України можуть евакуюватися за такими напрямками:

Інтерсіті+ з Дарниці (лівий берег Києва) до Львова сьогодні о 13:00;

Кривий Ріг - Чоп о 15:00;

Дніпро - Львів о 19:00.

Своєю чергою скасовано рейс 724 Харків - Львів о 17:00 через насиченість рейсів з Харкова. Перший ранковий Інтерсіті+ відправився з Харкова, ще два поїзди очікують на посадку.

Інші планові рейси по ст. Харків:

12:36 - №46 Лиман - Ужгород

14:00 - ІС+ Харків - Львів

14:39 - №114, 142 Львів - Лиман

15:09 - №15 Харків – Рахів

19:27 - №795 Харків - Дніпро

21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ

21:43 - №7 Харків - Одеса

22:40 - №45 Ужгород - Лиман

Нагадаємо, що для вивезення українців до Словаччини призначила щоденні поїзди. Вони почнуть курсувати від середи, 9 березня. Зі станції Чиєрна-над-Тісоу (Словачинна) поїзд відправлятиметься о 7:00 та прибуватиме до Чопа о 7:40. Зворотно поїзд вирушатиме о 10:35 та прибуватиме до Кошице о 13:49. Крім того, щоденно будуть курсувати поїзди Чиєрна-над-Тісоу - Кошице.