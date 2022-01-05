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"Укрзалізниця" додає тисячі квитків на потяги у післяріздвяні вихідні: перелік маршрутів

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"Укрзалізниця" додає тисячі квитків на потяги у післяріздвяні вихідні: перелік маршрутів

pixabay.com

Найбільше додаткових квитків виділено на донецький, дніпровський та київський напрямки.

Укрзалізниця додає у продаж на 8 та 9 січня понад 2 тис. квитків у найбільш популярних напрямках. 

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Так, у післяріздвяні вихідні УЗ додає понад 1800 квитків на найпопулярніші маршрути зі Львова. Квитки можна придбати за посиланням та в офіційному чат-боті УЗ.

Крім того, від 5 січня у ті ж дати "Укрзалізниця" додасть ще понад 2 тисячі місць на топові напрямки, зокрема:

  • з дніпровського напрямку — додатково 530 місць;
  • з донецького напрямку  — 600 місць;
  • з одеського напрямку — 360 місць;
  • з харківського напрямку — 240 місць;
  • з київського напрямку — 400 місць.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" додала у продаж додаткових 1650 квитків на найбільш популярні напрямки на 5 січня. У компанії повідомляють, що вирішили збільшити продаж квитків, реагуючи на підвищений попит пасажирів на поїзди цього дня. 

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