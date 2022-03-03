"Укрзалізниця" евакуювала вже понад 900 тис. жінок та дітей: графік потягів на 4 березня

УЗ опублікувала евакуаційні рейси.
Понад 900 000 українських дітей та жінок евакуйовано Укрзалізницею до безпечних місць за тиждень війни.
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
Це робить наших воїнів сильнішими та впевненішими, а ми тим часом готуємось одного дня – скоро! – повертати їх усіх зворотними рейсами на схід.
На 4 березня заплановані такі рейси:
Рейси по ст. Київ:
01:56 - №17 Ужгород - Харків
04.02 - №21 Харків - Трускавець
04:21 - №150 Чернівці - Полтава
04:21 - №130 Ворохта - Кременчук
04:36 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка
05:38 - №138 Краматорськ - Хмельницький
09:00 - №959/960 Київ – Ужгород
09:00 - №705 Дарниця - Львів
06:23 - №142 Львів - Лиман
06:23 - №114 Львів - Лиман
10:00 - №715 Дарниця - Львів
11:50 - №738 Київ - Запоріжжя
12:06 - №45 Ужгород - Краматорськ
13:34 - №114/142 Лиман - Львів
14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ
14:07 - №749 Київ - Львів
14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський
15:02 - №55 Київ - Рахів
17:12 - №13 Київ - Солотвино
17:42 - №792 Київ - Кременчук
17:42 - №790 Київ - Кропивницький
18:30 - №81 Київ - Ужгород
18:48 - №67 Київ - Варшава
19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ
19:48 - №95 Київ - Рахів
20:05 - №29 Київ - Ужгород
20:12 - №49 Київ - Трускавець
20:21 - №59 Київ - Чоп
20:21 - №57 Київ - Ворохта
21:07 - №38 Київ - Запоріжжя
21:15 - №105 Київ - Одеса
21:22 - №97 Київ - Ковель
21:28 - №76 Київ - Кривий Ріг
22:03 - №130 Кременчук - Ворохта
22:03 - №149 Полтава - Чернівці
22:03 - №209 Харків - Чернівці
22:10 - №17 Харків - Ужгород
22:22 - №7 Київ - Чернівці
22:37 - №91 Київ - Львів
22:47 - №46 Краматорськ - Ужгород
22:58 - №907 Київ - Краматорськ
23:05 - №80 Київ - Дніпро
23:18 - №138 Хмельницький - Краматорськ
23:46 - №771 Київ - Хмельницький
23:59 - №139 Київ - Кам’янець-Подільський
Рейси по ст. Харків:
04:11 - №114 Лиман - Львів
04:11 - №142 Лиман - Львів
11:33 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка
12:25 - №209 Харків - Чернівці
12:36 - №46 Краматорськ - Ужгород
14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
17:00 - №723 Харків - Львів
15:09 - №17 Харків - Ужгород
19:27 - №795 Харків - Дніпро
21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ
21:43 - №7 Харків - Одеса
22:40 - №45 Ужгород - Краматорськ
Рейси по ст. Дніпро:
05:00 - №38 Київ - Запоріжжя
06:23 - №796 Дніпро - Харків
09:27 - №6 Рахів - Запоріжжя
09:54 - №738 Запоріжжя - Київ
14:26 - №41 Дніпро - Трускавець
16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів
19:07 - №738 Київ - Запоріжжя
Рейси по ст. Запоріжжя:
08:16 - №738 Запоріжжя - Київ
11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя
12:20 - №120 Запоріжжя - Львів
14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів
19:47 - №072 Запоріжжя – Київ
20:37 - №068 Запоріжжя - Львів
21:38 - №038 Запоріжжя - Київ
22:26 - №068 Львів - Запоріжжя
Рейси по ст. Вінниця:
00:28 - №105 Київ – Одеса
00:58 - №078 Одеса – Ковель
01:05 - №041 Дніпро - Трускавець
02:35 - №771 Київ – Хмельницький
03:42 - №060 Чоп – Київ
03:42 - №058 Ворохта – Київ
03:54 - №106 Одеса – Київ
04:31 - №081 Ужгород – Київ
04:42 - №050 Трускавець – Київ
05:46 - №086 Запоріжжя – Львів
06:03 - №056 Рахів – Київ
06:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ
06:54 - №021 Харків - Трускавець
09:16 - №138 Лиман – Хмельницький
10:23 - №070 Запоріжжя - Львів
16:41 - №772 Хмельницький - Київ
17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський
17:43 - №086 Львів – Запоріжжя
18:07 - №055 Київ – Рахів
19:42 - №138 Хмельницький – Лиман
20:50 - №716 Львів – Київ
21:45 - №081 Київ – Ужгород
22:32 - №042 Трускавець – Дніпро
23:17 - №049 Київ – Трускавець
23:26 - №057 Київ – Ворохта
23:26 - №059 Київ – Чоп
23:53 - №022 Трускавець – Харків
На додачу до вказаних регулярних рейсів, заплановані евакуаційні рейси поїздами далекого сполучення та Інтерсіті+:
• 4 рейси з Харкова до Львова;
• 2 рейси з Лимана на Ужгород;
• Додаткові рейси Запоріжжя-Львів, Дніпро-Львів, Кривий Ріг-Львів, Одеса-Ужгород.
А також електричками:
• з Харкова до Львова з пересадкою по Хмельницькому;
• з Житомира до Львова з пересадкою по Бердичеву.
Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.
Також на 4 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон: № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 01:51; № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 04:40; № 950/949 Львів – Хрубешув о 06:25; № 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10; № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:40; № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 11.38; № 7614/7615 Львів – Хелм о 14:00; № 7616/7617 Хелм – Львів о 21:30; № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 14:26; № 7613/7614 Львів – Пшемисль о 17:13; № 7615/7616 Львів – Пшемисль о 19:55; № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:45; № 7620/7621 Хелм – Львів о 04:25; № 67/68 Київ – Варшава о 19:13. Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.