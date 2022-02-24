"Укрзалізниця" евакуюватиме мешканців Луганської, Донецької та Одеської областей

Рейси виконають сьогодні.
"Укрзалізниця" евакуює мешканців міст поряд з лінією розмежування. Рейси виконають сьогодні, 24 лютого, з вокзалів у Луганській, Донецькій та Одеській областях.
Про це повідомили у компанії.
- Луганська область: два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватового, Рубіжного та Лисичанська сьогодні вдень.
- Донецька область: два поїзди відправлятимуться з Краматорська, два — з Маріуполя, один — з Костянтинівки.
- Одеська область: один евакуаційний рейс буде відправлений сьогодні з Одеси.
З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення в Мережі не розкриваються.
Нагадаємо, що вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Водночас він сказав, що, мовляв, у плани РФ не входить окупація України.
Путін закликав українських військових скласти зброю, а тих, хто буде захищати Україну, мовляв, отримає таку відповідь, якої ще не було.
Цієї ж ночі російські війська почали атакувати українські стратегічні об'єкти з повітря на території всієї держави. Окрім того, Близько 5:00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.
Читайте також: