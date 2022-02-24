"Укрзалізниця" евакуюватиме мешканців Луганської, Донецької та Одеської областей

Рейси виконають сьогодні.

"Укрзалізниця" евакуює мешканців міст поряд з лінією розмежування. Рейси виконають сьогодні, 24 лютого, з вокзалів у Луганській, Донецькій та Одеській областях.

Про це повідомили у компанії.

Луганська область: два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватового , Рубіжного та Лисичанська сьогодні вдень.

два евакуаційні поїзди відправляться зі , та сьогодні вдень. Донецька область : два поїзди відправлятимуться з Краматорська , два — з Маріуполя , один — з Костянтинівки .

: два поїзди відправлятимуться з , два — з , один — з . Одеська область: один евакуаційний рейс буде відправлений сьогодні з Одеси.

З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення в Мережі не розкриваються.

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Нагадаємо, що вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Водночас він сказав, що, мовляв, у плани РФ не входить окупація України.

Путін закликав українських військових скласти зброю, а тих, хто буде захищати Україну, мовляв, отримає таку відповідь, якої ще не було.

Цієї ж ночі російські війська почали атакувати українські стратегічні об'єкти з повітря на території всієї держави. Окрім того, Близько 5:00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.

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