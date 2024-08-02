"Укрзалізниця" хоче стати найдружнішою до дітей в Європі: відкрито продаж квитків у дитячий вагон

Поки що єдиний дитячий вагон почне курсувати вже з 8 серпня.

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків у дитячий вагон, який був спроєктований у партнерстві з ЮНІСЕФ.

Про це національний перевізник повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Стартували продажі квитків на перший в історії "Укрзалізниці" дитячий купейний вагон, який курсуватиме в складі поїзда №15/16 "Харків – Ясіня" з 8 серпня. Вагон оснащений таким чином, щоб найменшим пасажирам від 0 до 8 років та їхнім батькам було комфортно, безпечно та цікаво в дорозі", – йдеться у повідомленні.

Проєктування спеціального дитячого вагону було ініційовано "Укрзалізницею". Допоміг здійснити задум Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), а фінансову підтримку для реалізації проєкту надав уряд Бельгії.

"Ми системно рухаємось до нашої мети – стати найбільш дружньою до дітей залізницею в Європі. Вдячний ЮНІСЕФ за партнерство та турботу про найменших пасажирів на всіх етапах їхньої подорожі: від сучасних дитячих зон на 6 вокзалах до цього вагона. Важливо, що цей унікальний вагон модернізовано в Україні – на нашому Київському електровагоноремонтному заводі", – розповів голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Він додав, що до кінця 2024 року "Укрзалізниця" планує запустити ще 7 таких вагонів.

Що відомо про новий дитячий вагон

Для облаштування залізничного вагона під потреби маленьких пасажирів, робітникам київського заводу знадобилося близько пів року. Завдяки низці сучасних рішень подорож батьків із дітьми у такому вагоні буде більш комфортною. Зокрема купе облаштовані дитячими манежами, а у вбиральнях встановили сповивальні столики.

В "Укрзалізниці" зазначили, що придбати квитки у дитячий вагон можна виключно через мобільний застосунок перевізника. При цьому вартість поїздки у дитячому вагоні та звичайних купе не відрізняється.

Нагадаємо, від 1 серпня продаж квитків на міжнародні рейси "Укрзалізниці" здійснюється тільки через "Дія.Підпис". Рішення є тимчасовим заходом на період пікових перевезень, щоб протидіяти активності перекупників.

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