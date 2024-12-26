Укрзалізниця на свята додала пів сотні вагонів до поїздів: які маршрути

Це забезпечить близько 4000 додаткових місць в обох напрямках у всій країні.

На період різдвяно-новорічний свят "Укрзалізниця" додала десятки додаткових вагонів на популярні маршрути.

Про це пише пресслужба "УЗ".

Щоб забезпечити попит пасажирів на поїздки у свята, було додано 52 вагони до поїздів по всій країні, зокрема одразу 5 вагонів до складу поїзда № 79/80 Львів – Київ – Дніпро.

Додаткові вагони також додано до складу поїздів:

№ 81/82 Київ – Ужгород,

№ 95/96 Київ – Рахів,

№ 39/40 Запоріжжя – Солотвино,

№ 127/128 Запоріжжя – Львів,

№ 121/122 Миколаїв – Київ,

та інших.

В УЗ наголосили, що в цілому це забезпечить близько 4000 додаткових місць в обох напрямках у всій країні.

"Крім того, у цей період залізниця забезпечує пікові перевезення і для організованих дитячих груп. До Нового року (включно з 31 грудня) поїздами скористається майже 7 тисяч пасажирів цієї категорії", – додали у компанії.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" змінює графік руху поїздів з Донеччини.

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