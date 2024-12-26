Укрзалізниця на свята додала пів сотні вагонів до поїздів: які маршрути

Це забезпечить близько 4000 додаткових місць в обох напрямках у всій країні.
На період різдвяно-новорічний свят "Укрзалізниця" додала десятки додаткових вагонів на популярні маршрути.
Про це пише пресслужба "УЗ".
Щоб забезпечити попит пасажирів на поїздки у свята, було додано 52 вагони до поїздів по всій країні, зокрема одразу 5 вагонів до складу поїзда № 79/80 Львів – Київ – Дніпро.
Додаткові вагони також додано до складу поїздів:
- № 81/82 Київ – Ужгород,
- № 95/96 Київ – Рахів,
- № 39/40 Запоріжжя – Солотвино,
- № 127/128 Запоріжжя – Львів,
- № 121/122 Миколаїв – Київ,
- та інших.
В УЗ наголосили, що в цілому це забезпечить близько 4000 додаткових місць в обох напрямках у всій країні.
"Крім того, у цей період залізниця забезпечує пікові перевезення і для організованих дитячих груп. До Нового року (включно з 31 грудня) поїздами скористається майже 7 тисяч пасажирів цієї категорії", – додали у компанії.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" змінює графік руху поїздів з Донеччини.
Читайте також:
- Операція проти “квиткової мафії” в “Укрзалізниці”: кому оголошено підозру
- В "Укрзалізниці" затримали ватажка "мафії" на прізвисько "Дєд" — ВВС
- Масштабні обшуки в УЗ: поліція розслідує, куди дівалися квитки на міжнародні потяги