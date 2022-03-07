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"Укрзалізниця" надала карту залізничного сполучення та функціонування вокзалів

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"Укрзалізниця" надала карту залізничного сполучення та функціонування вокзалів

УНІАН

Наразі можна відслідкувати ситуацію із пересуванням потягів та роботою вокзалів України.

"Укрзалізниця" надала актуальну інформацію щодо залізничного сполучення та функціонування вокзалів.

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Також відомий розклад евакуаційних рейсів:

  • №221/222 Кривий Ріг - Львів о 14:50 
  • №225/226 Краматорськ - Ужгород о 16:00
  • №227/228 Запоріжжя - Ковель о 16:05

Додамо, що громадяни, які прямують до кордону із державами Європи, повинні взяти до уваги завантаженість пунктів пропускуповідомляє Національна поліція.

Наразі найбільш перевантаженою є Львівська область. Люди стоять в кілометрових чергах щонайменше по 20 годин. 

"Шановні громадяни, на інших пунктах пропуску набагато вільніше! Розвантажте дороги та зекономте свій час. Оберіть для проїзду інші напрями", - попереджають прикордонники.

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