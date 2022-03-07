"Укрзалізниця" надала карту залізничного сполучення та функціонування вокзалів

Наразі можна відслідкувати ситуацію із пересуванням потягів та роботою вокзалів України.

"Укрзалізниця" надала актуальну інформацію щодо залізничного сполучення та функціонування вокзалів.

Також відомий розклад евакуаційних рейсів:

№221/222 Кривий Ріг - Львів о 14:50

№225/226 Краматорськ - Ужгород о 16:00

№227/228 Запоріжжя - Ковель о 16:05

Додамо, що громадяни, які прямують до кордону із державами Європи, повинні взяти до уваги завантаженість пунктів пропуску, повідомляє Національна поліція.

Наразі найбільш перевантаженою є Львівська область. Люди стоять в кілометрових чергах щонайменше по 20 годин.

"Шановні громадяни, на інших пунктах пропуску набагато вільніше! Розвантажте дороги та зекономте свій час. Оберіть для проїзду інші напрями", - попереджають прикордонники.