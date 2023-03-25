"Укрзалізниця" нагадала про час у квитках через переведення годинників

Цього тижня Україна переходить на літній час.
Від неділі, 26 березня, час відправлення й прибуття потягів у квитках вказуватиметься вже з урахуванням переходу на літній час.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
"Час відправлення та прибуття поїздів у квитках 26 березня вказується вже з урахуванням переведення стрілок годинника, адже всі зміни Укрзалізниця внесла й узгодила заздалегідь", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 26 березня Україна переходить на літній час – стрілки годинника слід перевести на годину вперед.
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