"Укрзалізниця" нагадала про час у квитках через переведення годинників

Цього тижня Україна переходить на літній час.

Від неділі, 26 березня, час відправлення й прибуття потягів у квитках вказуватиметься вже з урахуванням переходу на літній час.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Час відправлення та прибуття поїздів у квитках 26 березня вказується вже з урахуванням переведення стрілок годинника, адже всі зміни Укрзалізниця внесла й узгодила заздалегідь", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 березня Україна переходить на літній час – стрілки годинника слід перевести на годину вперед.

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