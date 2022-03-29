"Укрзалізниця" назвала кількість евакуйованих швидкісними потягами українців за час війни з РФ

"Укрзалізниця" назвала кількість евакуйованих швидкісними потягами українців за час війни з РФ

Статистика за маршрутами.

"Укрзалізниця" повідомила, що від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну швидкісними потягами евакуйовано 168 тисяч людей.

За час війни швидкісні потяги Інтерсіті+ здійснили 169 рейсів та евакуювали близько 168 тисяч людей. Середня населеність потягів складала 994 пасажири на рейс - це понад 100% місткості одного потяга.

"Ми максимально ефективно використовуємо весь парк швидкісних поїздів для евакуації мешканців та гостей України. Я вдячний усім працівникам депо, машиністам та стюардам, які героїчно виконують свою роботу та, ризикуючи своїм життям, допомагають виїхати з гарячих точок мирному населенню", - зазначив директор філії "Українська залізнична швидкісна компанія" АТ "Укрзалізниця" Андрій Уманець.



Так, у період з 24 лютого до 28 березня 2022 року швидкісні поїзди курсували за маршрутами:

Київ - Вінниця - евакуйовано 7500 осіб.

Київ - Тернопіль - евакуйовано 4500 осіб.

Київ - Львів - евакуйовано 79449 осіб.

Харків - Тернопіль - евакуйовано 4500 осіб.

Харків - Львів - евакуйовано 48817 осіб.

Дніпро - Львів - евакуйовано 20330 осіб.

Київ - Перемишль - евакуйовано 2879 осіб.

Загалом у перевезеннях у період війни вже було задіяно 88 машиністів та їх помічників і 66 стюардів.

Зазначається, що вже під час війни "Укрзалізниця" виконала ремонт поїзда Hyundai Rotem та повернула його на маршрут Дарниця - Львів.

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