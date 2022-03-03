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"Укрзалізниця" не поверне росіянам та білорусам їхні вантажні вагони

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"Укрзалізниця" не поверне росіянам та білорусам їхні вантажні вагони

До УЗ почали звертатися власники з вимогами повернення їхнього рухомого складу.

АТ "Укрзалізниця" заявила, що не поверне російським і білоруським власникам їхні вантажні вагони. 

До Центру Транспортної Логістики АТ "Укрзалізниця" почали звертатися власники білоруських та російських вантажних вагонів з вимогою переадресації/повернення рухомого складу.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов у Facebook.

"Дивлячись на матеріальні збитки, які завдали Україні -країна агресор(РФ) та її союзник(РБ); а саме головне враховуючи тисячі невинних жертв, які вбиті загарбниками… весь рухомий склад, вантажі ті інше НЕ будуть повертатися країнам-окупантам!", - написав він.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" перевозитиме залишки окупантів у вагонах-рефрижераторах.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
 
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