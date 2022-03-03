"Укрзалізниця" не поверне росіянам та білорусам їхні вантажні вагони

"Укрзалізниця" не поверне росіянам та білорусам їхні вантажні вагони

До УЗ почали звертатися власники з вимогами повернення їхнього рухомого складу.

АТ "Укрзалізниця" заявила, що не поверне російським і білоруським власникам їхні вантажні вагони.

До Центру Транспортної Логістики АТ "Укрзалізниця" почали звертатися власники білоруських та російських вантажних вагонів з вимогою переадресації/повернення рухомого складу.

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Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов у Facebook.

"Дивлячись на матеріальні збитки, які завдали Україні -країна агресор(РФ) та її союзник(РБ); а саме головне враховуючи тисячі невинних жертв, які вбиті загарбниками… весь рухомий склад, вантажі ті інше НЕ будуть повертатися країнам-окупантам!", - написав він.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" перевозитиме залишки окупантів у вагонах-рефрижераторах.

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