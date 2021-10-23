"Укрзалізниця" не пустила до поїздів 340 пасажирів через нові карантинні правила проїзду

Для поїздки громадським транспортом між регіонами потрібен "антикоронавірусний" документ.

Від 21 жовтня, коли в Україні почали діяти нові карантинні правила пасажирів між регіонами, "Укрзалізниця" не допустила до поїздок до 0,3% пасажирів, тобто кожного 367-го. Головна причина – відсутність "ковідних" документів, що дають право на поїздку.

"Починаючи від 21 жовтня було перевезено понад 125 тисяч пасажирів поїздами далекого сполучення та "Інтерсіті+", з них лише 340 не допущено до поїздів через відсутність вакцинації або тесту. Загалом ситуація з перевезенням абсолютно контрольована. Пасажири отримали всю інформацію, з розумінням поставилися до нових правил перевезень та в більшості випадків їх неухильно дотримуються. Також хочу подякувати всім поїзним бригадам, робітникам станцій, вокзалів, контактного центру за злагоджену та професійну роботу у цій нестандартній ситуації", — зазначив керівник пасажирського напрямку АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Які документи потрібно мати пасажирам під час поїздок міжрегіональним громадським транспортом від 21 жовтня:

квиток на поїзд, автобус чи маршрутку;

для пасажирів "Укрзалізниці" - документ, що посвідчує особу;

документ про вакцинацію чи тест на відсутність коронавірусу:

або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19; або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 (сертифікат про вакцинацію може бути або паперовий, або згенерований у застосунку "Дія"); або негативний результат ПЛР-тест чи експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у транспорт).

Для пасажирів віком до 18 років наявність "антикоронавірусних" документів, крім проїзного документа та документа, що підтверджує особу (для залізниці), не вимагається.

Укрзалізниця

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