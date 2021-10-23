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"Укрзалізниця" не пустила до поїздів 340 пасажирів через нові карантинні правила проїзду

"Укрзалізниця" не пустила до поїздів 340 пасажирів через нові карантинні правила проїзду

Укрзалізниця

Для поїздки громадським транспортом між регіонами потрібен "антикоронавірусний" документ.

Від 21 жовтня, коли в Україні почали діяти нові карантинні правила пасажирів між регіонами, "Укрзалізниця" не допустила до поїздок до 0,3% пасажирів, тобто кожного 367-го. Головна причина – відсутність "ковідних" документів, що дають право на поїздку.

"Починаючи від 21 жовтня було перевезено понад 125 тисяч пасажирів поїздами далекого сполучення та "Інтерсіті+", з них лише 340 не допущено до поїздів через відсутність вакцинації або тесту. Загалом ситуація з перевезенням абсолютно контрольована. Пасажири отримали всю інформацію, з розумінням поставилися до нових правил перевезень та в більшості випадків їх неухильно дотримуються. Також хочу подякувати всім поїзним бригадам, робітникам станцій, вокзалів, контактного центру за злагоджену та професійну роботу у цій нестандартній ситуації", — зазначив керівник пасажирського напрямку АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Які документи потрібно мати пасажирам під час поїздок міжрегіональним громадським транспортом від 21 жовтня:

  • квиток на поїзд, автобус чи маршрутку;
  • для пасажирів "Укрзалізниці" - документ, що посвідчує особу;
  • документ про вакцинацію чи тест на відсутність коронавірусу:
  1. або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;
  2. або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 (сертифікат про вакцинацію може бути або паперовий, або згенерований у застосунку "Дія");
  3. або негативний результат ПЛР-тест чи експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у транспорт).

Для пасажирів віком до 18 років наявність "антикоронавірусних" документів, крім проїзного документа та документа, що підтверджує особу (для залізниці), не вимагається.

© Укрзалізниця
Укрзалізниця

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