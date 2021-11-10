"Укрзалізниця" незабаром поверне на маршрути двоповерхові поїзди Skoda

За словами голови "Укрзалізниці", у столиці наразі завершують капітально-відновлювальний ремонт першого поїзда.

АТ "Укрзалізниця" незабаром поверне на рейси двоповерхові поїзди Skoda, які почнуть обслуговувати пасажирів вже на початку 2022 року.

Про це розповів очільник "Укрзалізниці" Олександр Перцовський під час форуму "Велике будівництво: нова залізниця".

Перцовський зазначив, в Україні є 2 такі електропоїзди. Нині у столиці завершують капітально-відновлювальний ремонт першого поїзда. Також він повідомив терміни завершення ремонту другого електропоїзда.

"Під парканом кілька років стояли двоповерхові Skoda, що полюбилися пасажирам. Ми пообіцяли рік тому, що це зміниться. З цих двох поїздів один вийде на маршрути до кінця 2021 року. Другий вийде на початку першого кварталу 2022 року", – розповів голова "Укрзалізниці".

Нагадаємо, в Україні планують розширити маршрутну мережу поїздів міжрегіонального сполучення "Інтерсіті+" до понад 10 областей. Хочуть це зробити до 2024 року.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання