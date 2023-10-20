"Укрзалізниця" обмежить рух низки популярних рейсів до ЄС: що зміниться

Рух буде обмежено до станції Будапешт-Келеті без курсування між Будапештом та Віднем.

"Укрзалізниця" обмежить рух кількох міжнародних рейсів. Причина – незаплановані завчасно дорожні роботи в Угорщині на залізниці між Будапештом та Віднем. Обмеження зачеплять безпересадкові вагони №431, 432 Київ – Відень – Київ, а також №430 Відень – Чоп – Відень.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

У компанії зазначили, що рух буде обмежено до станції Будапешт-Келеті без курсування між Будапештом та Віднем.

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"Зміни будуть чинні від 27 жовтня до 17 листопада відправленням з Відня (від 26.10 до 17.11 для вагону №430 Відень – Чоп) та від 26 жовтня до 16 листопада відправленням з Києва (з 27.10 по 18.11 для вагону №430 Чоп – Відень)", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, пасажирам, які вже купили квитки на ці дати, угорська залізниця організувала альтернативний порядок доїзду.

У напрямку до Відня:

після прибуття на станцію Будапешт-Келеті о 08.20 ранку необхідно скористатися метрополітеном (лінія М4) для доїзду до станції Будапешт-Келенфельд;

зі станції Будапешт-Келенфельд кожні півгодини відправлятимуться автобуси на станцію Татабанья, підв'язані для пересадки на поїзди до Відня.

"Проїзд у автобусі та поїзді безкоштовний за наявності квитків до Відня. Якщо ж у вас квиток у вагон №430 Чоп – Відень, ви можете безкоштовно скористатися іншими сидячими вагонами у поїздах Чоп – Захонь та Захонь – Будапешт, з якими й мав їхати ваш вагон №430, а далі скористатися інструкцією вище", – пояснили в "Укрзалізниці".

У напрямку з Відня:

враховуючи, що час доїзду до Будапешту (поїзд + автобус + метро) збільшиться, пасажирам з квитками з Відня необхідно почати свою подорож на одному з поїздів: RJX 61 (відправлення о 11:40), EC 145 (відправлення о 12:42), RJX 63 (відправлення о 13:40), EC 147 (відправлення о 14:37), RJX 65 (відправлення 15:42);

цими поїздами можна доїхати до станції Татабанья до Угорщини, а там прямо з вокзалу автобусом до станції Будапешт-Келенфельд;

після прибуття на станцію Будапешт-Келенфельд необхідно буде скористатися метрополітеном для доїзду на станцію Будапешт-Келеті, звідки о 19:40 і вирушать безпересадкові вагони до Києва.

"Проїзд у автобусі та поїзді безкоштовний за наявності квитків з Відня. Якщо ж у вас квиток у вагон №430 Відень - Чоп, ви можете безкоштовно скористатися цією інструкцією, а у поїздах Будапешт - Захонь та від Захонь - Чоп скористатися іншими сидячими вагонами", – підкреслили у перевізнику.

Стоятимуть автобуси на площах перед вокзалами. Але, "з огляду на кількість скасованих поїздів між Будапештом та Віднем", їх буде багато.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запроваджує маршалів залізничної безпеки.

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