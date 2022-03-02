"Укрзалізниця" оголосила нові евакуаційні рейси: звідки і куди можна виїхати

"Укрзалізниця" оголосила нові евакуаційні рейси: звідки і куди можна виїхати

Також УЗ продовжує евакуйовувати людей з Житомира.

"Укрзалізниця" призначає додаткові евакуаційні рейси до декількох міст.

Про це інформує пресслужба компанії.

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Зокрема, Укрзалізниця призначає додатковий рейс Інтерсіті+ Дарниця-Харків. Відправлення о 14:00.

Зі ст. "Київ-Пасажирський" о 16:41 вирушить додатковий евакуаційний рейс 747 "Київ-Тернопіль".

Також УЗ продовжує евакуйовувати людей з Житомира. Перший поїзд відправитися о 13:00 до Бердичева, далі у напрямку Львова.