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"Укрзалізниця" оголосила нові евакуаційні рейси: звідки і куди можна виїхати

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"Укрзалізниця" оголосила нові евакуаційні рейси: звідки і куди можна виїхати

УНІАН

Також УЗ продовжує евакуйовувати людей з Житомира.

"Укрзалізниця" призначає додаткові евакуаційні рейси до декількох міст.

Про це інформує пресслужба компанії.

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Зокрема, Укрзалізниця призначає додатковий рейс Інтерсіті+ Дарниця-Харків. Відправлення о 14:00. 

Зі ст. "Київ-Пасажирський" о 16:41 вирушить додатковий евакуаційний рейс 747 "Київ-Тернопіль".

Також УЗ продовжує евакуйовувати людей з Житомира. Перший поїзд відправитися о 13:00 до Бердичева, далі у напрямку Львова.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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