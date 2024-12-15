"Укрзалізниця" оновила графік залізничного руху

Новий графік руху поїздів забезпечить зручніші пересадки та більш комфортні подорожі між Україною та іншими країнами Європи.

З 15 грудня вступив у дію оновлений графік залізничного руху, що включає нові міжнародні рейси та покращення комфортних зручностей для пасажирів.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Міжнародний маршрут Варшава – Рава-Руська – Львів – Чернівці

О 05:26 з Варшави вирушив поїзд до української станції Рава-Руська. Пасажири прибули до Рава-Руської о 13:45, після чого здійснили пересадку на дизель-поїзд українського виробництва ДПКр-3, який слідує до Львова та Чернівців.

На українській ділянці маршруту поїзд проходить через станції Тернопіль, Чортків та Заліщики.

Що нового

Введення другої пари поїздів на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів – Чернівці збільшує кількість місць на цьому напрямку.

Використання поїздів PKP Intercity підвищує комфорт пасажирів на польському відрізку маршруту.

Маршрут Відень – Чоп – Київ

О 10:42 з Відня вирушив поїзд №143Д. Для зручності пасажирів додано додатковий вагон, що збільшує кількість місць на 70%.

Що нового

Подорож між Києвом та Віднем через Чоп стала на 3 години швидшою завдяки змінам у графіку.

Пасажири з Відня, що їдуть до Києва, на станції Чоп пересажуються на нічний поїзд №27/28 Чоп – Київ. Він відправляється о 22:38 і прибуває до Києва о 10:01, що зручніше для пасажирів.

Квитки на нові маршрути можна придбати через застосунок Укрзалізниці, на офіційному сайті, у чат-ботах та в касах вокзалів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" змінила графік руху поїздів для зручності пересадок пасажирів з Донецької області, що прямують до Рівного, Луцька та Ковеля.