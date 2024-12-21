Укрзалізниця оновила залізничні квитки – що змінилося

"Укрзалізниця" прибрала з квитків текст російською мовою – лишився текст українською і англійською.
На залізничних квитках "Укрзалізниці" більше немає дубляжу російською мовою.
Про це заявив заступник міністра розвитку громад і територій Тимур Ткаченко.
Відтепер інформація на проїзних документах буде дублюватись українською та англійською. Окрім цього, було затверджено бланки документів для друку в терміналах самообслуговування, що дозволяє запроваджувати нові сервіси для пасажирів на залізничному транспорті.
Ткаченко називає це рішення "важливим кроком у рамках євроінтеграції".
"Відмова від дубляжу російською мовою є не лише символічним, а й практичним кроком для утвердження української мови як єдиної державної. Використання англійської сприяє інтеграції у міжнародний простір, покращує зручність для іноземних пасажирів і демонструє європейські стандарти обслуговування", – сказав заступник міністра.
Також він опублікував фото квитка, зазначивши, що це поки не фінальний зовнішній вигляд, який буде вдосконалено.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" змінює графік руху поїздів з Донеччини.
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