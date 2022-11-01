"Укрзалізниця" оновила застосунок: тепер через нього можна купити квитки на міжнародні рейси

У застосунку наразі вже доступні квитки до Польщі та Молдови.

"Укрзалізниця" оновила свій застосунок і тепер через нього можна купити квитки на міжнародні рейси.

Про це український залізничний перевізник повідомив 1 листопада у своєму Telegram-каналі.

"Цього разу підготували для вас таке важливе оновлення, що просто більше не можемо тримати то в собі: нарешті в застосунку можна купити квитки на міжнародні рейси!", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, від 1 листопада в застосунку вже доступні квитки до Польщі (на рейси на Хелм, Перемишль та Варшаву) та Молдови (потяг №351/352 Київ – Кишинів).

Крім цього, у застосунку також допрацювали детальну інформацію стосовно маршруту потяга: відтепер пасажир бачитиме всі станції маршруту та інформацію про те, скільки часу потяг стоятиме на зупинках.

В "Укрзалізниці" додали, що застосунок завантажили понад 285 тисяч користувачів, які придбали через нього понад 270 тисяч квитків.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" презентувала новий графік руху потягів, який передбачає 14 нових рейсів, серед яких 4 потяги міжнародного сполучення до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня, 4 запроваджені протягом 2022 року нові рейси Інтерсіті+, а також одразу 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.

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