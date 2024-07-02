"Укрзалізниця" оновить правила перевезення тварин: що відомо

Інтереси всіх пасажирів будуть враховані.
"Укрзалізниця" ініціювала оновлення до правил перевезення тварин. Перед затвердженням Державною регуляторною службою України проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення.
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
"Ми вивчили тонни фідбеку, досвід залізниць-патнерів, залучили експертів UAnimals, юристів, колег з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури – і вже подали на затвердження зміни, які готові з вами обговорити та врахувати інтереси власників тварин та всіх, хто з різних причин уникає контакту з ними", – відзначили там.
Які зміни можуть бути запроваджені
За даними компанії, після затвердження нової редакції правил:
1. Приберуть визначення "жорстка конструкція" з опису переносок: підійде сучасний рюкзак для тварин, аби лиш із водонепроникним абсорбуючим дном.
2. Для малих тварин до 45 см у холці дозволять тимчасове перебування без переноски – для здорової активності та/або сну на полиці купе.
3. Для великих собак від 45 см дозволять проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за умови повного викупу купе.
4. Для великих собак в Інтерсіті+ проїзд теж стане можливим – за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду.
5. Будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів – з намордником і повідком.
"Важливо: якщо ви відчуватимете дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, ми забезпечимо альтернативні місця. А ще разом з UAnimals починаємо роботу над соціальною кампанією, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами. Це важливо, адже для багатьох із нас тварина є членом сім'ї", – зазначили у відомстві.
Перед затвердженням Державною регуляторною службою України проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту.
"Тож долучайтеся до обговорення і тримайте улюбленців ближче до серця!", – закликали в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, "Укрзалізниця" додасть місця на певні дати в напрямку Одесу. Крім того, більше квитків стане й на рейсах, що прямують до Харкова.
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