На додачу до графікових сполучень заплановані евакуаційні рейси.

"Укрзалізниця" оприлюднила графік курсування евакуаційних потягів на 8 березня.

"У звичні часи це був би подовжений святковий вікенд, під час якого ми б везли вас до моря або гір… Але це ще буде, а зараз маємо ще більш важливу місію: #дорога_життя для тих, хто залізницею рятується від пострілів над головою. І ми продовжуємо рятувати – надійно, натхненно, залізно", - повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

8 березня сполучення по основних станціях виглядатимуть наступним чином:

Київ:

01:00 - "Інтерсіті+" Дарниця - Харків

01:56 - №16 Рахів - Харків

04:02 - №002 Костянтинівка – Івано-Франківськ

04:21 - №260 Ворохта - Київ

06:23 - №114, 142 Львів - Лиман

07:00 - №722 Дарниця - Харків

07:00 - №732 Дарниця - Дніпро

08:00 - №705 Дарниця - Львів

12:06 - №45 Ужгород - Лиман

13:34 - №114/142 Лиман - Львів

14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ

14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський

15:02 - №55 Київ - Рахів

17:00 - №743 Київ - Львів

17:12 - №13 Київ - Солотвино

17:42 - №792 Київ - Кременчук

17:42 - №790 Київ - Кропивницький

18:30 - №81 Київ - Ужгород

19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ

19:48 - №95 Київ - Рахів

20:05 - №29 Київ - Ужгород

20:12 - №49 Київ - Трускавець

20:21 - №59 Київ - Чоп

20:21 - №57 Київ - Ворохта

21:07 - №38 Київ - Запоріжжя

21:15 - №105 Київ - Одеса

21:22 - №97 Київ - Ковель

22:03 - №149 Полтава - Чернівці

22:10 - №17 Харків - Ужгород

22:22 - №7 Київ - Чернівці

22:37 - №91 Київ - Львів

22:47 - №46 Ужгород - Лиман

23:46 - №771 Київ - Хмельницький

Харків:

04:11 - №114, 142 Лиман - Львів

07:15 - ІС+ Харків - Львів

08:00 - ІС+ Харків - Львів

08:20 - №138 Хмельницький – Лиман

09:15 - №090 Одеса – Лиман

09:40 - № 229/230 Харків - Ужгород

10:30 - №796 Дніпро – Бахмут

11:00 - № 207/208 Харків - Львов

12:00 - № 239/240 Харків - Тернопіль

12:36 - №46 Лисичанськ - Ужгород

14:00 - ІС+ Харків - Львів

14:39 - №114, 142 Львів - Лиман

15:00 – №219 Харків - Львів

15:09 - №17 Харків – Ужгород

17:00 - №723 Харків - Львів

19:27 - №796 Харків - Дніпро

20:15 - №021 Харків – Трускавець

21:43 - №7 Харків - Одеса

22:40 - №45 Ужгород - Лисичанськ

22:46 - №090 Лисичанськ – Одеса

Запоріжжя:

07:59 - №088 Ковель - Запоріжжя

07:59 - №086 Львів - Запоріжжя

08:16 - №38 Київ - Запоріжжя

12:20 - №223 Запоріжжя - Львів

14:00 - №227 Запоріжжя - Ковель

14:45 - №004 Запоріжжя – Ужгород

16:05 - №068 Запоріжжя - Львів

16:05 - №088 Запоріжжя - Ковель

21:38 - №038 Запоріжжя - Київ

22:26 - №070 Львів - Запоріжжя

Дніпро:

05:00 - №38 Київ - Запоріжжя

06:23 - №796 Дніпро - Харків

12:00 - №201 Дніпро – Львів

14:00 - №732 Дніпро – Львів

15:00 - №212 Дніпро - Трускавець

16:39 - №6 Запоріжжя - Ужгород

На додачу до графікових сполучень заплановані евакуаційні рейси з

Кривого Рога:

10:30 - №915/916 Кривий Ріг - Хелм

14:00 - №222/221 Кривий Ріг - Львів

19:08 - №229/230 Кривий Ріг - Ужгород

20:00 - №206/205 Кривий Ріг - Чоп

Одеси:

22:32 - №238/237 Одеса - Ужгород

Евакуаційні електрички курсуватимуть:

на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;

з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;

з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Міжнародні евакуаційні рейси:

№950 Львів – Хрубешув о 00:01;

№7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;

№7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;

№952 Львів – Хрубешув о 07:10;

№35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;

№7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;

№908/907 Дніпро – Хелм о 08:00

№7614/7615 Кривий Ріг – Хелм о 10:30;

№911/912 Дніпро – Хелм о 10:30;

№902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;

№7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;

№7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);

№7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;

№7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;

№7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

Нагадаємо, російські окупанти на Київщині обстріляли села та автобус із мирними жителями. За даними слідства, 7 березня 2022 року ворожі війська здійснили мінометний обстріл автобусу поблизу села Лютіж Вишгородського району Київської області. Поранено водія – військовослужбовця Національної гвардії України, який мав здійснити евакуацію мирного населення.

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