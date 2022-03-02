"Укрзалізниця" оприлюднила графік поїздів на 2 березня, евакуаційні рейси будуть призначені протягом дня

Графік усіх поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації.
"Укрзалізниця" продовжує стабільний рух і публікує графік регулярних рейсів по основних станціях на 2 березня. Додаткові евакуаційні рейси будуть призначені протягом дня у відповідності до оперативного аналізу динаміки руху.
Рейси по ст. Київ:
- № 016 РАХІВ - ХАРКІВ 01.56
- № 022 ТРУСКАВЕЦЬ - ХАРКІВ 02.50
- № 002 КОСТЯНТИНІВКА - ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04.02
- № 260 ВОРОХТА - КИЇВ 04.21
- № 114, 142 ЛЬВІВ - ЛИМАН 06.23
- № 705 ДАРНИЦЯ - КИЇВ ПАС - ЛЬВІВ 09:00
- № 715 ДАРНИЦЯ - КИЇВ ПАС - ЛЬВІВ 10:00
- № 722 КИЇВ ПАС - ХАРКІВ-ПАС - ЛЬВІВ 10.00
- № 738 КИЇВ ПАС - ЗАПОРІЖЖЯ 11.50
- № 045 УЖГОРОД - КРАМАТОРСЬК 12.06
- № 114, 142 ЛИМАН - ЛЬВІВ 13.34
- № 749 КИЇВ ПАС - ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07
- № 769 КИЇВ ПАС - КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25
- № 055 КИЇВ ПАС - РАХІВ 15.02
- № 013 КИЇВ ПАС - СОЛОТВИНО 17.12
- № 740 КИЇВ ПАС - КР.РІГ ГОЛ 17.22
- № 790 КИЇВ ПАС - КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42
- № 792 КИЇВ ПАС - КРЕМЕНЧУК 17.42
- № 081 КИЇВ ПАС - УЖГОРОД 18.30
- № 067 КИЇВ ПАС - ВАРШАВА ВС 18.48
- 044 КИЇВ - ІВАНО-ФРАНКIВСЬК 19.06
- 095 КИЇВ ПАС - РАХІВ 19.48
- 029 КИЇВ ПАС - УЖГОРОД 20.05
- 049 КИЇВ ПАС - ТРУСКАВЕЦЬ 20.12
- 059 КИЇВ ПАС - ЧОП 20.21
- 057 КИЇВ ПАС - ВОРОХТА 20.21
- 038 КИЇВ ПАС - ЗАПОРІЖЖЯ 1 21.07
- 105 КИЇВ ПАС -ОДЕСА ГОЛ 21.15
- 097 КИЇВ ПАС - КОВЕЛЬ 21.22
- 076 КИЇВ ПАС - КРИВИЙ РІГ ГОЛ 21.28
- 130 КРЕМЕНЧУК - ВОРОХТА 22.03
- 149 ПОЛТАВА.П - ЧЕРНІВЦІ 22.03
- 017 ХАРКІВ - УЖГОРОД 22.10
- 007 КИЇВ ПАС - ЧЕРНІВЦІ 22.22
- 091 КИЇВ ПАС - ЛЬВІВ 22.37
- 046 КРАМАТОРСЬК - УЖГОРОД 22.47
- 080 КИЇВ ПАС - ДНІПРО-ГОЛ 23.05
- 771 КИЇВ ПАС - ХМЕЛЬНИЦЬК 23.46
- 139 КИЇВ ПАС - КАМ'ЯН-ПОД 23.59
Розклад руху поїздів по ст. Харків у добу 2 березня виглядатиме таким чином:
- № 114, 142 ЛИМАН - ЛЬВІВ 04.11
- № 046 КРАМАТОРСЬК - УЖГОРОД 12.36
- № 723 ХАРКІВ - КИЇВ ПАС 15.00
- № 114, 142 ЛЬВІВ - ЛИМАН 14.39
- № 015 ХАРКІВ-ПАС - РАХІВ 15.09
- № 795 ХАРКІВ-ПАС - ДНІПРО-ГОЛ 19.27
- № 021 ХАРКІВ-ПАС - ТРУСКАВЕЦЬ 20.15
- № 007 ХАРКІВ-ПАС - ОДЕСА ГОЛ. 21.43
- № 045 УЖГОРОД - КРАМАТОРСЬК 22.40
Водночас "Укрзалізниця" створила одразу низку хабів для зручної евакуації українських жінок та дітей:
У Чопі:
- поїзд №7617/7618 о 00:40 вирушатиме зі Львова до Чопа
- поїзд № 7619/7620 вирушатиме о 05:27
Крім того, зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів угорського формування.
2 березня відбудеться евакуаційний рейс з вокзалу міста Чоп до Чехії. Рухомий склад надано чеським перевізником. Поїзд робитиме зупинки по території Словаччини та Чехії, прямує через Кошіце, Остраву та Прагу. Відправлення 16:40, однак митний контроль слід пройти до 15:30. Посадка на поїзд здійснюється за наявності закордонного паспорта. Пріоритет надається жінкам та дітям. Проїзд безкоштовний! Також нагадуємо, що зі залізничної станції Чоп ходять щотри години регулярні поїзди Чоп-Захонь, що в Угорщині. На залізничних вокзалах організовано харчування та медична допомога. Посадка здійснюється за наявності квитка та паспорта.
У Львові:
- Сполучення Львів-Перемишль забезпечене човниковими рейсами електричок протягом дня, а також поїздом 35/36 Одеса-Перемишль, що прямує через Львів.
- Сполучення Львів-Хелм обслуговується зручним та сучасним ДПКр-3, рейс відправляється о 13:30.
- Сполучення Львів-Грубешів: рейси до зручного польського хабу о 06:25 та о 10:25.
Графік усіх поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації. Станом на 1 березня евакуаційними рейсами Укрзалізниці перевезено понад 750 тис. українців. Посадка на евакуаційні рейси Укрзалізниці є пріоритетною для пасажирів із придбаним квитком.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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