"Укрзалізниця" оприлюднила графік поїздів на 2 березня, евакуаційні рейси будуть призначені протягом дня

Графік усіх поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації.

"Укрзалізниця" продовжує стабільний рух і публікує графік регулярних рейсів по основних станціях на 2 березня. Додаткові евакуаційні рейси будуть призначені протягом дня у відповідності до оперативного аналізу динаміки руху.



Рейси по ст. Київ:

№ 016 РАХІВ - ХАРКІВ 01.56

№ 022 ТРУСКАВЕЦЬ - ХАРКІВ 02.50

№ 002 КОСТЯНТИНІВКА - ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04.02

№ 260 ВОРОХТА - КИЇВ 04.21

№ 114, 142 ЛЬВІВ - ЛИМАН 06.23

№ 705 ДАРНИЦЯ - КИЇВ ПАС - ЛЬВІВ 09:00

№ 715 ДАРНИЦЯ - КИЇВ ПАС - ЛЬВІВ 10:00

№ 722 КИЇВ ПАС - ХАРКІВ-ПАС - ЛЬВІВ 10.00

№ 738 КИЇВ ПАС - ЗАПОРІЖЖЯ 11.50

№ 045 УЖГОРОД - КРАМАТОРСЬК 12.06

№ 114, 142 ЛИМАН - ЛЬВІВ 13.34

№ 749 КИЇВ ПАС - ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07

№ 769 КИЇВ ПАС - КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25

№ 055 КИЇВ ПАС - РАХІВ 15.02

№ 013 КИЇВ ПАС - СОЛОТВИНО 17.12

№ 740 КИЇВ ПАС - КР.РІГ ГОЛ 17.22

№ 790 КИЇВ ПАС - КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42

№ 792 КИЇВ ПАС - КРЕМЕНЧУК 17.42

№ 081 КИЇВ ПАС - УЖГОРОД 18.30

№ 067 КИЇВ ПАС - ВАРШАВА ВС 18.48

044 КИЇВ - ІВАНО-ФРАНКIВСЬК 19.06

095 КИЇВ ПАС - РАХІВ 19.48

029 КИЇВ ПАС - УЖГОРОД 20.05

049 КИЇВ ПАС - ТРУСКАВЕЦЬ 20.12

059 КИЇВ ПАС - ЧОП 20.21

057 КИЇВ ПАС - ВОРОХТА 20.21

038 КИЇВ ПАС - ЗАПОРІЖЖЯ 1 21.07

105 КИЇВ ПАС -ОДЕСА ГОЛ 21.15

097 КИЇВ ПАС - КОВЕЛЬ 21.22

076 КИЇВ ПАС - КРИВИЙ РІГ ГОЛ 21.28

130 КРЕМЕНЧУК - ВОРОХТА 22.03

149 ПОЛТАВА.П - ЧЕРНІВЦІ 22.03

017 ХАРКІВ - УЖГОРОД 22.10

007 КИЇВ ПАС - ЧЕРНІВЦІ 22.22

091 КИЇВ ПАС - ЛЬВІВ 22.37

046 КРАМАТОРСЬК - УЖГОРОД 22.47

080 КИЇВ ПАС - ДНІПРО-ГОЛ 23.05

771 КИЇВ ПАС - ХМЕЛЬНИЦЬК 23.46

139 КИЇВ ПАС - КАМ'ЯН-ПОД 23.59



Розклад руху поїздів по ст. Харків у добу 2 березня виглядатиме таким чином:

№ 114, 142 ЛИМАН - ЛЬВІВ 04.11

№ 046 КРАМАТОРСЬК - УЖГОРОД 12.36

№ 723 ХАРКІВ - КИЇВ ПАС 15.00

№ 114, 142 ЛЬВІВ - ЛИМАН 14.39

№ 015 ХАРКІВ-ПАС - РАХІВ 15.09

№ 795 ХАРКІВ-ПАС - ДНІПРО-ГОЛ 19.27

№ 021 ХАРКІВ-ПАС - ТРУСКАВЕЦЬ 20.15

№ 007 ХАРКІВ-ПАС - ОДЕСА ГОЛ. 21.43

№ 045 УЖГОРОД - КРАМАТОРСЬК 22.40



Водночас "Укрзалізниця" створила одразу низку хабів для зручної евакуації українських жінок та дітей:

У Чопі:

поїзд №7617/7618 о 00:40 вирушатиме зі Львова до Чопа

поїзд № 7619/7620 вирушатиме о 05:27

Крім того, зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів угорського формування.



2 березня відбудеться евакуаційний рейс з вокзалу міста Чоп до Чехії. Рухомий склад надано чеським перевізником. Поїзд робитиме зупинки по території Словаччини та Чехії, прямує через Кошіце, Остраву та Прагу. Відправлення 16:40, однак митний контроль слід пройти до 15:30. Посадка на поїзд здійснюється за наявності закордонного паспорта. Пріоритет надається жінкам та дітям. Проїзд безкоштовний! Також нагадуємо, що зі залізничної станції Чоп ходять щотри години регулярні поїзди Чоп-Захонь, що в Угорщині. На залізничних вокзалах організовано харчування та медична допомога. Посадка здійснюється за наявності квитка та паспорта.



У Львові:

Сполучення Львів-Перемишль забезпечене човниковими рейсами електричок протягом дня, а також поїздом 35/36 Одеса-Перемишль, що прямує через Львів.

Сполучення Львів-Хелм обслуговується зручним та сучасним ДПКр-3, рейс відправляється о 13:30.

Сполучення Львів-Грубешів: рейси до зручного польського хабу о 06:25 та о 10:25.

Графік усіх поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації. Станом на 1 березня евакуаційними рейсами Укрзалізниці перевезено понад 750 тис. українців. Посадка на евакуаційні рейси Укрзалізниці є пріоритетною для пасажирів із придбаним квитком.