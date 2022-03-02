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"Укрзалізниця" оприлюднила графік поїздів на 2 березня, евакуаційні рейси будуть призначені протягом дня

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"Укрзалізниця" оприлюднила графік поїздів на 2 березня, евакуаційні рейси будуть призначені протягом дня

Графік усіх поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації.

"Укрзалізниця" продовжує стабільний рух і публікує графік регулярних рейсів по основних станціях на 2 березня. Додаткові евакуаційні рейси будуть призначені протягом дня у відповідності до оперативного аналізу динаміки руху.

Рейси по ст. Київ:

  • № 016 РАХІВ - ХАРКІВ 01.56
  • № 022 ТРУСКАВЕЦЬ - ХАРКІВ 02.50
  • № 002 КОСТЯНТИНІВКА - ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04.02
  • № 260 ВОРОХТА - КИЇВ 04.21
  • № 114, 142 ЛЬВІВ - ЛИМАН 06.23
  • № 705 ДАРНИЦЯ - КИЇВ ПАС - ЛЬВІВ 09:00
  • № 715 ДАРНИЦЯ - КИЇВ ПАС - ЛЬВІВ 10:00
  • № 722 КИЇВ ПАС - ХАРКІВ-ПАС - ЛЬВІВ 10.00
  • № 738 КИЇВ ПАС - ЗАПОРІЖЖЯ 11.50
  • № 045 УЖГОРОД - КРАМАТОРСЬК 12.06
  • № 114, 142 ЛИМАН - ЛЬВІВ 13.34
  • № 749 КИЇВ ПАС - ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07
  • № 769 КИЇВ ПАС - КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25
  • № 055 КИЇВ ПАС - РАХІВ 15.02
  • № 013 КИЇВ ПАС - СОЛОТВИНО 17.12
  • № 740 КИЇВ ПАС - КР.РІГ ГОЛ 17.22
  • № 790 КИЇВ ПАС - КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42
  • № 792 КИЇВ ПАС - КРЕМЕНЧУК 17.42
  • № 081 КИЇВ ПАС - УЖГОРОД 18.30
  • № 067 КИЇВ ПАС - ВАРШАВА ВС 18.48
  • 044 КИЇВ - ІВАНО-ФРАНКIВСЬК 19.06
  • 095 КИЇВ ПАС - РАХІВ 19.48
  • 029 КИЇВ ПАС - УЖГОРОД 20.05
  • 049 КИЇВ ПАС - ТРУСКАВЕЦЬ 20.12
  • 059 КИЇВ ПАС - ЧОП 20.21
  • 057 КИЇВ ПАС - ВОРОХТА 20.21
  • 038 КИЇВ ПАС - ЗАПОРІЖЖЯ 1 21.07
  • 105 КИЇВ ПАС -ОДЕСА ГОЛ 21.15
  • 097 КИЇВ ПАС - КОВЕЛЬ 21.22
  • 076 КИЇВ ПАС - КРИВИЙ РІГ ГОЛ 21.28
  • 130 КРЕМЕНЧУК - ВОРОХТА 22.03
  • 149 ПОЛТАВА.П - ЧЕРНІВЦІ 22.03
  • 017 ХАРКІВ - УЖГОРОД 22.10
  • 007 КИЇВ ПАС - ЧЕРНІВЦІ 22.22
  • 091 КИЇВ ПАС - ЛЬВІВ 22.37
  • 046 КРАМАТОРСЬК - УЖГОРОД 22.47
  • 080 КИЇВ ПАС - ДНІПРО-ГОЛ 23.05
  • 771 КИЇВ ПАС - ХМЕЛЬНИЦЬК 23.46
  • 139 КИЇВ ПАС - КАМ'ЯН-ПОД 23.59


Розклад руху поїздів по ст. Харків у добу 2 березня виглядатиме таким чином:

  • № 114, 142 ЛИМАН - ЛЬВІВ 04.11
  • № 046 КРАМАТОРСЬК - УЖГОРОД 12.36
  • № 723 ХАРКІВ - КИЇВ ПАС 15.00
  • № 114, 142 ЛЬВІВ - ЛИМАН 14.39
  • № 015 ХАРКІВ-ПАС - РАХІВ 15.09
  • № 795 ХАРКІВ-ПАС - ДНІПРО-ГОЛ 19.27
  • № 021 ХАРКІВ-ПАС - ТРУСКАВЕЦЬ 20.15
  • № 007 ХАРКІВ-ПАС - ОДЕСА ГОЛ. 21.43
  • № 045 УЖГОРОД - КРАМАТОРСЬК 22.40


Водночас "Укрзалізниця" створила одразу низку хабів для зручної евакуації українських жінок та дітей:

У Чопі:

  • поїзд №7617/7618 о 00:40 вирушатиме зі Львова до Чопа
  • поїзд № 7619/7620 вирушатиме о 05:27

Крім того, зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів угорського формування.

2 березня відбудеться евакуаційний рейс з вокзалу міста Чоп до Чехії. Рухомий склад надано чеським перевізником. Поїзд робитиме зупинки по території Словаччини та Чехії, прямує через Кошіце, Остраву та Прагу. Відправлення 16:40, однак митний контроль слід пройти до 15:30. Посадка на поїзд здійснюється за наявності закордонного паспорта. Пріоритет надається жінкам та дітям. Проїзд безкоштовний! Також нагадуємо, що зі залізничної станції Чоп ходять щотри години регулярні поїзди Чоп-Захонь, що в Угорщині. На залізничних вокзалах організовано харчування та медична допомога. Посадка здійснюється за наявності квитка та паспорта.

У Львові:

  • Сполучення Львів-Перемишль забезпечене човниковими рейсами електричок протягом дня, а також поїздом 35/36 Одеса-Перемишль, що прямує через Львів.
  • Сполучення Львів-Хелм обслуговується зручним та сучасним ДПКр-3, рейс відправляється о 13:30.
  • Сполучення Львів-Грубешів: рейси до зручного польського хабу о 06:25 та о 10:25.

Графік усіх поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації. Станом на 1 березня евакуаційними рейсами Укрзалізниці перевезено понад 750 тис. українців. Посадка на евакуаційні рейси Укрзалізниці є пріоритетною для пасажирів із придбаним квитком.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

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