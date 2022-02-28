"Укрзалізниця" оприлюднила розклад потягів по Україні: звідки і куди можна доїхати

Графік може змінюватись залежно від оперативної ситуації.
Укрзалізниця повертається до системного формування графіку руху на добу.
Про це повідомляють в телеграмканалі компанії.
Зважаючи на воєнний стан у країні та на обмеження комендантською годиною, деякі рейси зазнали змін. Графік може змінюватись залежно від оперативної ситуації, крім того Укрзалізниця додаватиме евакуаційні рейси по мірі необхідності.
У добу 28 лютого заплановані такі рейси по ст. Київ:
016 РАХІВ-ХАРКІВ 01.56
022 ТРУСКАВЕЦЬ-ХАРКІВ 02.50
002 КОСТЯНТИНІВКА -ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04.02
260 ВОРОХТА-КИЇВ 04.21
114, 142 ЛЬВІВ-ЛИМАН 06.23
715 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ 06.50
722 КИЇВ ПАС-ХАРКІВ-ПАС 09:00 (ст. Дарниця 09:22)
738 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖЖЯ 11.50
045 УЖГОРОД -КРАМАТОРСЬК 12.06
114, 142 ЛИМАН -ЛЬВІВ 13.34
749 КИЇВ ПАС -ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07
769 КИЇВ ПАС -КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25
055 КИЇВ ПАС -РАХІВ 15.02
013 КИЇВ ПАС -СОЛОТВИНО 17.12
740 КИЇВ ПАС -КР.РІГ ГОЛ 17.22
790 КИЇВ ПАС -КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42
792 КИЇВ ПАС-КРЕМЕНЧУК 17.42
726 КИЇВ ПАС-ХАРКІВ-ПАС 18.03
081 КИЇВ ПАС-УЖГОРОД 18.30
067 КИЇВ ПАС -ВАРШАВА ВС 18.48
Додатково призначено:
715 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ 20.00
Крім того, протягом дня залежно від потоку пасажирів будуть призначені додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини з можливістю хабової пересадки до Румунії, Угорщини та Польщі.
Розклад руху поїздів по ст. Харків у добу 28 лютого виглядатиме таким чином:
114, 142 ЛИМАН-ЛЬВІВ 04.11
138 ХМЕЛЬНИЦЬК-ЛИМАН 08.20
046 КРАМАТОРСЬК-УЖГОРОД 12.36
723 ХАРКІВ-ПАС-КИЇВ ПАС 15.00
114, 142 ЛЬВІВ -ЛИМАН 14.39
015 ХАРКІВ-ПАС-РАХІВ 15.09
077 ХАРКІВ-ПАС-МАРІУПОЛЬ 16.23
795 ХАРКІВ-ПАС-ДНІПРО-ГОЛ 19.27
021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ 20.15
138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦЬК 21.26
007 ХАРКІВ-ПАС-ОДЕСА ГОЛ. 21.43
045 УЖГОРОД -КРАМАТОРСЬК 22.40
Водночас для покращення обслуговування пасажирів, що прямують до Державного кордону України з країнами ЄС, замість електропоїздів № 7603/7604 та № 7605/7606 сполученням Львів – Перемишль – Львів, що вирушали зі Львова відповідно о 00:40 та 05:27, призначено електропоїзди сполученням Львів – Чоп – Львів.
28 лютого поїзд № 7617/7618 о 00:40 год. вирушатиме зі Львова до Чопа та зворотно, а поїзд № 7619/7620 вирушатиме о 05:27 год. зі Львова до Чопа та зворотно.
Нагадаємо, що на залізничному вокзалі в Чопі створено транспортний хаб. Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів.
Додатковий рейс до Польщі сполученням Львів-Грубешів-Замошць відправиться о 08:00 з можливістю зручного трансферу до Варшави та інших міст. Також о 13:30 запланований рейс Львів-Хелм, йде робота над призначенням зручних сполучень з Ковеля до Хелма (Польща), з Івано-Франківська та Чернівців – до Вадул-Сірета (Румунія) та додаткових поїздів з Чопа до Захоні (Угорщина).
Водночас зазначимо, що Польща та Німеччина гарантують безкоштовний проїзд українських біженців рейсами власних залізниць.
Звертаємо увагу пасажирів, що посадка на евакуаційні рейси Укрзалізниці є пріоритетною для пасажирів із придбаним квитком. Проїзд регулярними рейсами у напрямках, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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