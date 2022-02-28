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"Укрзалізниця" оприлюднила розклад потягів по Україні: звідки і куди можна доїхати

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"Укрзалізниця" оприлюднила розклад потягів по Україні: звідки і куди можна доїхати

Укрзалізниця

Графік може змінюватись залежно від оперативної ситуації.

Укрзалізниця повертається до системного формування графіку руху на добу.

Про це повідомляють в телеграмканалі компанії.

Зважаючи на воєнний стан у країні та на обмеження комендантською годиною, деякі рейси зазнали змін. Графік може змінюватись залежно від оперативної ситуації, крім того Укрзалізниця додаватиме евакуаційні рейси по мірі необхідності.

У добу 28 лютого заплановані такі рейси по ст. Київ:
016 РАХІВ-ХАРКІВ 01.56  
022 ТРУСКАВЕЦЬ-ХАРКІВ 02.50
002 КОСТЯНТИНІВКА -ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04.02
260 ВОРОХТА-КИЇВ       04.21  
114, 142 ЛЬВІВ-ЛИМАН 06.23  
715 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ  06.50 
722 КИЇВ ПАС-ХАРКІВ-ПАС 09:00 (ст. Дарниця 09:22) 
738 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖЖЯ  11.50
045 УЖГОРОД -КРАМАТОРСЬК 12.06
114, 142 ЛИМАН -ЛЬВІВ      13.34
749 КИЇВ ПАС -ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07            
769 КИЇВ ПАС -КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25            
055 КИЇВ ПАС -РАХІВ      15.02 
013 КИЇВ ПАС -СОЛОТВИНО 17.12            
740 КИЇВ ПАС -КР.РІГ ГОЛ 17.22            
790 КИЇВ ПАС -КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42            
792 КИЇВ ПАС-КРЕМЕНЧУК  17.42            
726 КИЇВ ПАС-ХАРКІВ-ПАС 18.03            
081 КИЇВ ПАС-УЖГОРОД    18.30            
067 КИЇВ ПАС -ВАРШАВА ВС 18.48            

Додатково призначено:
715 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ  20.00 
Крім того, протягом дня залежно від потоку пасажирів будуть призначені додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини з можливістю хабової пересадки до Румунії, Угорщини та Польщі.
Розклад руху поїздів по ст. Харків у добу 28 лютого виглядатиме таким чином:
  
 114, 142 ЛИМАН-ЛЬВІВ      04.11     
 138 ХМЕЛЬНИЦЬК-ЛИМАН 08.20        
 046 КРАМАТОРСЬК-УЖГОРОД    12.36                                               
 723 ХАРКІВ-ПАС-КИЇВ ПАС   15.00                                               
 114, 142 ЛЬВІВ -ЛИМАН     14.39      
 015 ХАРКІВ-ПАС-РАХІВ      15.09                                               
 077 ХАРКІВ-ПАС-МАРІУПОЛЬ  16.23                                               
795 ХАРКІВ-ПАС-ДНІПРО-ГОЛ 19.27                                   
021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ 20.15                                               
138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦЬК 21.26    
007 ХАРКІВ-ПАС-ОДЕСА ГОЛ. 21.43                                                                                            
045 УЖГОРОД -КРАМАТОРСЬК 22.40 

Водночас для покращення обслуговування пасажирів, що прямують до Державного кордону України з країнами ЄС, замість електропоїздів № 7603/7604 та № 7605/7606 сполученням Львів – Перемишль – Львів, що вирушали зі Львова відповідно о 00:40 та 05:27, призначено електропоїзди сполученням Львів – Чоп – Львів.
28 лютого поїзд № 7617/7618 о 00:40 год. вирушатиме зі Львова до Чопа та зворотно, а поїзд № 7619/7620 вирушатиме о 05:27 год. зі Львова до Чопа та зворотно.

Нагадаємо, що на залізничному вокзалі в Чопі створено транспортний хаб. Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів.

Додатковий рейс до Польщі сполученням Львів-Грубешів-Замошць відправиться о 08:00 з можливістю зручного трансферу до Варшави та інших міст. Також о 13:30 запланований рейс Львів-Хелм, йде робота над призначенням зручних сполучень з Ковеля до Хелма (Польща), з Івано-Франківська та Чернівців – до Вадул-Сірета (Румунія) та додаткових поїздів з Чопа до Захоні (Угорщина).

Водночас зазначимо, що Польща та Німеччина гарантують безкоштовний проїзд українських біженців рейсами власних залізниць.

Звертаємо увагу пасажирів, що посадка на евакуаційні рейси Укрзалізниці є пріоритетною для пасажирів із придбаним квитком. Проїзд регулярними рейсами у напрямках, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду.

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