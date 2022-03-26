"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на 27 березня

Призначені рейси з Харкова, Дніпра, Краматорська та Одеси.
"Укрзалізниця" опублікувала графік додатково призначених евакуаційних залізничних рейсів на 27 березня.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Там зауважили, що актуальний графік регулярних поїздів на кожен наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.
Харків:
- 11:30 – №209/210 Харків-Івано-Франківськ.
Дніпро:
- 20:00 – №234/233 Дніпро-Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 – №278/277 Краматорськ-Львів;
- 16:00 – №280/279 Краматорськ-Львів.
Додатковий рейс також вирушать з Одеси до Ужгорода о 22:32.
Напрямки курсування приміських поїздів на 27 березня – за посиланням https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/579956/
Нагадаємо, "Укрзалізниця" змінює схему роботи евакуаційних поїздів: перевізник сфокусується на складніших евакуаційних схемах.
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