"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на 27 березня

Призначені рейси з Харкова, Дніпра, Краматорська та Одеси.

"Укрзалізниця" опублікувала графік додатково призначених евакуаційних залізничних рейсів на 27 березня.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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Там зауважили, що актуальний графік регулярних поїздів на кожен наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.

Харків:

11:30 – №209/210 Харків-Івано-Франківськ.

Дніпро:

20:00 – №234/233 Дніпро-Чоп.

Краматорськ:

13:00 ­– №278/277 Краматорськ-Львів;

16:00 – №280/279 Краматорськ-Львів.

Додатковий рейс також вирушать з Одеси до Ужгорода о 22:32.

Напрямки курсування приміських поїздів на 27 березня – за посиланням https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/579956/

Нагадаємо, "Укрзалізниця" змінює схему роботи евакуаційних поїздів: перевізник сфокусується на складніших евакуаційних схемах.