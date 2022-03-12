"Укрзалізниця" опублікувала стабільний графік поїздів: є додаткові та евакуаційні рейси

Додаткові евакуаційні рейси за потреби призначатимуть щоденно, про них повідомлятимуть окремо.
"Укрзалізниця" запроваджує стабільний графік курсування поїздів до переходу на літній час 27 березня.
Про це повідомили в компанії 12 березня.
Рейси по станції Київ (регулярні до 27.03):
- 1:36 - №17/18 Ужгород - Харків-Пас.
- 1:36 - №15/16 Рахів - Харків-Пас.
- 2:30 - №21/22 Трускавець - Харків-Пас.
- 3:42 - №21/22 Харків-Пас. - Трускавець
- 4:01 - №130/129 Ворохта - Кременчук
- 4:01 - №149/150 Чернівці - Полтава Півд
- 5:40 - №114/113 Львів - Лиман
- 5:40 - №142/141 Львів - Лиман
- 8:00 - №705 Дарниця - Львів
- 11:46 - №45/46 Ужгород - Краматорськ
- 13:09 - №114/113 Лиман - Львів
- 13:09 - №142/141 Лиман - Львів
- 14:07 - №749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ
- 14:25 - №769/770 Київ-Пас - Кам'янець-Подільський
- 14:25 - №757/758 Київ-Пас - Могилів-Подільський
- 15:02 - №55/56 Київ-Пас - Рахів
- 17:07 - №743 Дарниця - Львів
- 17:09 - №13/14 Київ-Пас - Солотвино
- 17:42 - №790/789 Київ-Пас - Кропивницький
- 17:42 - №792/791 Київ-Пас - Кременчук
- 18:30 - №81/82 Київ-Пас - Ужгород
- 19:06 - №43/44 Київ-Пас - Івано-Франківськ
- 19:13 - №67/68 Київ-Пас - Варшава
- 19:48 - №95/96 Київ-Пас - Рахів
- 20:12 - №49/50 Київ-Пас - Трускавець
- 20:21 - №57/59 Київ-Пас - Ворохта
- 20:21 - №60/58 Київ-Пас - Чоп
- 21:07 - №38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
- 21:08 - №29/30 Київ-Пас - Ужгород
- 21:15 - №105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна
- 21:22 - №98/97 Київ-Пас - Ковель
- 21:28 - №76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг-Головний
- 21:33 - №130/129 Кременчук - Ворохта
- 21:33 - №149/159 Полтава Півд - Чернівці
- 21:50 - №15/16 Харків-Пас. - Рахів
- 21:50 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород
- 22:22 - №7/8 Київ-Пас - Чернівці
- 22:27 - №45/46 Краматорськ - Ужгород
- 22:37 - №91/92 Київ-Пас - Львів
- 22:49 - №138/137 Хмельницький - Лиман
- 23:46 - №771/772 Київ-Пас - Хмельницький
Рейси по станції Харків (регулярні до 27.03)
- 3:46 - №114/113 Лиман - Львів
- 3:46 - №142/141 Лиман - Львів
- 5:40 - №114/113 Львів - Лиман
- 12:06 - №45/46 Краматорськ - Ужгород
- 15:09 - №15/16 Харків-Пас. - Рахів
- 15:09 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород
- 19:27 - №795/796 Харків-Пас. - Дніпро
- 20:15 - №21/22 Харків-Пас. - Трускавець
- 20:35 - №138/137 Лиман - Хмельницький
- 21:08 - № 1/2 Краматорськ - Івано-Франківськ
- 21:43 - №8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна
- 22:11 - №90/89 Краматорськ - Одеса-Головна
- Рейси по станції Одеса (регулярні до 27.03):
- 14:15 - №25/26 Одеса-Головна - Рахів
- 18:13 - №78/77 Одеса-Головна - Ковель
- 18:22 - №38/36-35/37 Одеса-Головна - Пшемисль
- 20:49 - №136/135 Одеса-Головна - Чернівці
- 21:31 - №12/11 Одеса-Головна - Львів
- 22:03 - №105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
- 22:25 - №8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас.
Рейси по станції Вінниця (регулярні до 27.03):
- 0:23 - №105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна
- 2:33 - №771/772 Київ-Пас - Хмельницький
- 3:52 - №105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
- 4:32 - №49/50 Трускавець - Київ-Пас
- 9:01 - №138/137 Лиман - Хмельницький
- 17:15 - №769/770 Київ-Пас - Кам'янець-Подільський
- 19:38 - №138/137 Хмельницький - Лиман
- 23:14 - №49/50 Київ-Пас - Трускавець
Рейси по станції Дніпро (регулярні до 27.03):
- 4:45 - №38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
- 5:37 - №86/85 Львів - Запоріжжя-1
- 5:37 - №88/87 Ковель - Запоріжжя-1
- 6:23 - №795/796 Дніпро - Харків-Пас.
- 14:26 - №42/41 Дніпро - Трускавець
- 16:34 - №44717 Запоріжжя-1 - Рахів
- 17:49 - №86/85 Запоріжжя-1 - Львів
- 17:49 - №88/87 Запоріжжя-1 - Ковель
- 23:11 - №37/38 Запоріжжя-1 - Київ-Пас
Рейси по станції Запоріжжя (регулярні до 27.03):
- 12:20 - №120/119 Запоріжжя-1 - Львів
- 14:45 - №44717 Запоріжжя-1 - Рахів
- 16:05 - №86/85 Запоріжжя-1 - Львів
- 16:05 - №88/87 Запоріжжя-1 - Ковель
- 21:38 - №37/38 Запоріжжя-1 - Київ-Пас
Рейси по станції Полтава (регулярні до 27.03):
- 6:03 - №90/89 Одеса-Головна - Краматорськ
- 6:03 - №17/18 Ужгород - Харків-Пас.
- 6:03 - №15/16 Рахів - Харків-Пас.
- 7:27 - №8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас.
- 8:33 - №1/2 Івано-Франківськ - Краматорськ
- 15:21 - №149/159 Полтава Півд - Чернівці
- 17:20 - №15/16 Харків-Пас. - Рахів
- 17:20 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород
- 23:20 - №1/2 Краматорськ - Івано-Франківськ
- 23:42 - №8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна
- 23:44 - №138/137 Лиман - Хмельницький
Додатково призначені рейси (евакуаційні та зворотні) на 13 березня:
- 15:00 - №7931 Авдіївка - Дніпро
- 11:00 - Житомир - Бердичів
- 13:00 - №7912 Бердичів - Львів
- 17:00 - №7764 Вознесенськ - Львів
- 9:00 - №722 Дарниця - Харків-Пас.
- 1:00 - №754 Дарниця - Харків-Пас.
- 7:00 - №731 Дарниця - Дніпро
- 11:00 - №781 Дарниця - Дніпро
- 13:00 - №7801 Дарниця - Львів
- 16:00 - №7803 Дарниця - Львів
- 10:30 - №907/908 Дніпро - Хелм
- 12:30 - №903/904 Дніпро - Сокаль
- 16:00 - №797 Дніпро - Львів
- 17:30 - №782 Дніпро - Львів
- 14:00 - №7904 Жмеринка - Львів
- 10:00 - №217/218 Запоріжжя-1 - Чоп
- 16:00 - №912/911 Запоріжжя-1 - Хелм
- 15:00 - №265/266 Краматорськ - Чернівці
- 14:00 - №219/220 Кривий Ріг - Чоп
- 11:00 - №210/209 Кривий Ріг - Львів
- 16:00 - №7736 Кропивницький - Львів
- 15:00 - №225/226 Лиман - Ужгород
- 12:0 - №255/256 Лиман - Львів
- 6:00 - №222/221 Львів - Кривий Ріг
- 11:30 - №210/209 Львів - Кривий Ріг
- 17:00 - №261/262 Львів - Краматорськ
- 18:00 - №716 Львів - Київ-Пас
- 0:40 - №7603 Львів - Пшемисль
- 5:27 - №7605 Львів - Пшемисль
- 12:12 - №7609 Львів - Пшемисль
- 15:40 - №7611 Львів - Пшемисль
- 19:55 - №7601 Львів - Пшемисль
- 17:00 - Львів - Хелм
- 22:32 - №238/237 Одеса-Головна - Ужгород
- 13:00 - №239/240 Стрий - Харків-Пас.
- 17:00 - №229/230 Ужгород - Харків-Пас.
- 8:30 - №753 Харків-Пас. - Львів
- 9:40 - №229/230 Харків-Пас. - Ужгород
- 13:00 - №239/240 Харків-Пас. - Львів
- 16:00 - №755 Харків-Пас. - Львів
- 15:30 - №903/904 (904) Хелм - Дніпро
- 12:00 - №907/908 (906) Хелм - Дніпро
- 16:30 - №219/220 Чоп - Кривий Ріг
- 15:30 - №217/218 Чоп - Запоріжжя-1
- 11:35 - №8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (Словаччина)
- 16:50 - №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (Словаччина)
- 23:23 - Одеса – Ізмаїл – Тульча (Румунія)
- 12:30 - Мукачево – Будапешт (Угорщина)
Крім того, зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів.
Усі евакуаційні та регулярні рейси в напрямку Західної України та за її межі залишаються безкоштовними. Квитки на зворотні рейси є у продажу.
За актуальним розкладом завжди можна стежити на https://uz-vezemo.com/.
Нагадаємо, від початку війни в Україні, 24 лютого, "Укрзалізниця" евакуювала вже понад понад два млн людей.
Читайте також: