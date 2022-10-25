"Укрзалізниця" оригінально подякувала президенту Німеччини Штайнмаєру за системи ППО для України: фото

"Укрзалізниця" оригінально подякувала президенту Німеччини Франк-Вальтеру Штайнмаєру за те, що його країна передала Україні сучасну систему ППО IRIS-T SLM.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Вагон, в якому їхав Штайнмаєр, прикрасили ірисами в подяку за захист українського неба від російських ракет. Також українська компанія розмістила у вагоні німецького президента листівки із зображенням IRIS-T SLM, в яких подякувала за допомогу Україні.

Фото: Укрзалізниця

"Концентрація ірисів на фото в купе нашого ранкового дипломатичного поїзда невипадкова: любов до ірисів у нас у всіх спільна, що поробиш", - йдеться у повідомленні.

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Візит Штайнмаєра та німецька система ППО

Зранку, 25 жовтня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до Києва з одноденним візитом. Він зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським.

У жовтні міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що Німеччина передала Україні одну систему ППО IRIS-T SLM. Це - сучасна система протиповітряної оборони.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що це дуже ефективний комплекс в умовах нинішньої обстановки.

Читайте також: