"Укрзалізниця" оригінально подякувала президенту Німеччини Штайнмаєру за системи ППО для України: фото

Вагон, в якому їхав Штайнмаєр, прикрасили ірисами.
"Укрзалізниця" оригінально подякувала президенту Німеччини Франк-Вальтеру Штайнмаєру за те, що його країна передала Україні сучасну систему ППО IRIS-T SLM.
Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".
Вагон, в якому їхав Штайнмаєр, прикрасили ірисами в подяку за захист українського неба від російських ракет. Також українська компанія розмістила у вагоні німецького президента листівки із зображенням IRIS-T SLM, в яких подякувала за допомогу Україні.
"Концентрація ірисів на фото в купе нашого ранкового дипломатичного поїзда невипадкова: любов до ірисів у нас у всіх спільна, що поробиш", - йдеться у повідомленні.
Візит Штайнмаєра та німецька система ППО
Зранку, 25 жовтня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до Києва з одноденним візитом. Він зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським.
У жовтні міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що Німеччина передала Україні одну систему ППО IRIS-T SLM. Це - сучасна система протиповітряної оборони.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що це дуже ефективний комплекс в умовах нинішньої обстановки.
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