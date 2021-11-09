"Укрзалізниця" отримає 500 нових вагонів протягом двох років - Зеленський

"Укрзалізниця" отримає 500 нових вагонів протягом двох років - Зеленський

20 нових вагонів мають поставити до УЗ вже до кінця цього року.

Протягом найближчих двох років "Укрзалізниця" отримає ще 500 одиниць пасажирських вагонів.

Про це 9 листопада повідомив Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Велике будівництво: нова залізниця".

"Цьогоріч "Укрзалізниця" отримає 20 нових спальних вагонів — перші з анонсованої сотні (нових пасажирських вагонів - Ред.). У планах — за два наступні роки побудувати ще 500 таких вагонів. Це сучасні 500 наших українських купейних вагонів, за які не соромно", — наголосив глава держави.

За словами президента, наразі УЗ розвиває проект City Express, для якого закуповує приміські потяги.

"Укрзалізниця" 1 жовтня 2021 року вже отримала перші п'ять купейних вагонів, замовлених у Крюківського вагонобудівного заводу. Вагони придбали за кошти держбюджету. Умови контракту передбачають, що 20 зі 100 замовлених вагонів мають бути поставлені "Укрзалізниці" вже до кінця 2021 року.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяги, що прямуватимуть за новим графіком, який почне діяти вже від 12 грудня поточного року.

Крім того, від 1 грудня 2021 року в УЗ планують підвищити заробітну плату залізничникам на 10%.

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