“Укрзалізниця” переплатила майже 12 млн грн за вугілля для опалення вагонів: чиновникам пред’явлено підозру у розтраті коштів

“Укрзалізниця” переплатила майже 12 млн грн за вугілля для опалення вагонів: чиновникам пред’явлено підозру у розтраті коштів

До участі в тендері було допущено тільки одну, наперед визначену приватну фірму.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру двом чиновникам “Укрзалізниці” та керівникові фірми, яких звинувачують у привласненні 11,8 мільйонів гривень державної компанії.

Про це повідомили в четвер, 21 жовтня, в пресслужбі НАБУ.

За даними слідства, у 2018 році одна з філій АТ “Укрзалізниця” провела публічні торги із закупівлі вугілля для опалення пасажирських вагонів. Керівник філії, який був головою тендерного комітету, спільно з керівником відділу, котрий був ініціатором закупівлі, не допустили до участі в аукціоні інші компанії, окрім наперед визначеного підприємства.

Закупівлю було здійснено за цінами, завищеними на 11,8 млн грн.

“Відповідно до висновку товарознавчої експертизи, ринкова ціна однієї тонни вугілля станом на дату укладання договорів становила 3770 грн, у той час як АТ “Укразалізниця” уклала договори за ціною 4563 грн”, - йдеться у повідомленні НАБУ.

Внутрішня службова перевірка АТ “Укрзалізниця” підтвердила факти зловживань та завищення вартості продукції.

Як повідомили в НАБУ підозри за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення і розтрата майна в особливо великих розмірах і організованою групою) пред’явлено:

заступнику керівника однієї із філій залізниці;

керівнику відділу матеріально-технічного забезпечення;

керівнику приватної компанії — переможцеві торгів.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" потрапила в скандал через умови в потязі, що курсує за маршрутом Хмельницький — Київ.

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