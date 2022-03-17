Укрзалізниця перевезла майже 1 тис вантажних вагонів гуманітарної допомоги

986 вантажних вагонів гуманітарної допомоги перевезла Укрзалізниця за 21 день повномасштабної війни з росією. Ще майже 6,2 тис. тонн гуманітарних вантажів перевезено у пасажирських вагонах УЗ.

Про це УЗ повідомляє у Facebook.

«Укрзалізниця перевозить як малогабаритні вантажі (у пасажирських вагонах), так і великогабаритні вантажі (у вантажних вагонах). Також компанія приймає допомогу з-за кордону.

Компанія вже має низку пунктів вздовж кордону з країнами ЄС, де можна перевантажити гуманітарну допомогу з поїздів інших залізниць та вантажівок у поїзди Укрзалізниці», — йдеться у повідомленні.

На УЗ працює гаряча лінія «Залізна допомога», на якій можна зробити заявку на доставку гуманітарного вантажу та дізнатись локації складів перевантаження. Подробиці також можна дізнатися телефоном за номерами: 0 800 503 222, 044 465 03 87.