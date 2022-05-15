"Укрзалізниця" перейменувала потяг Київ — Івано-Франківськ на "Стефанія Експрес"

"Укрзалізниця" перейменувала потяг 43 Київ — Івано-Франківськ на "Стефанія Експрес".

Вокзали Києва, Калуша, та Франківська будуть вітати цей поїзд піснею "Стефанія".

Про це повідомив очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

"Поїзд 43 Київ — Івано-Франківськ в розкладі цього року офіційно стане "Стефанія Експресом", - написав Камишін.

За його словами, це буде перший у світі потяг, названий в честь мами.

Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania підкорив публіку "Євробачення-2022". Колектив став переможцем цьогорічного конкурсу та зробив нашу державу господинею наступного.

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