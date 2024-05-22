"Укрзалізниця" підвищила ціну на постільну білизну в потягах – скільки доведеться платити

"Укрзалізниця" від 22 травня змінює вартість постільної білизни у пасажирських поїздах. Так, білизна у плацкартних та купейних вагонах коштуватиме 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ – 120 грн (замість 60 грн).

Про це повідомила пресслужба компанії.

В УЗ додали, що ціни були проіндексовані вперше за 5 років.

"Перед зміною вартості послуги Укрзалізниця завершила заміну постільної білизни у поїздах. Також до кінця червня цього року буде завершено заміну матраців та подушок на всіх рейсах далекого сполучення", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що попри продовження повномасштабної агресії Росії, "Укрзалізниця" утримує на довоєнному рівні вартість соціально важливих внутрішніх залізничних пасажирських перевезень, а регулярні евакуаційні та медичні рейси здійснює безкоштовно.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" в тестовому режимі повертає до Одеси поїзд Інтерсіті+.

Читайте також провідні новини дня: