«Укрзалізниця» починає націоналізацію російських вагонів, що є в Україні

«Укрзалізниця» починає націоналізацію російських вагонів, що є в Україні

15 тис. російських вагонів стоять на коліях України.

Стартує націоналізація російських вагонів, що знаходяться в Україні.

Це стало можливим після підписання Президентом Закону «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності рф».

Наразі 15 тис. російських вагонів стоять на коліях України. Вони належать 250 компаніям. Про це повідомив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

«Діємо в рамках закону. На першому етапі складаємо перелік власників вагонів, у яких серед засновників є рф. Далі буде КабМін, РНБО, Указ Президента, та ще один Закон України. Процедура займе час, тож починаємо вже», — сказав Олександр Камишін.

Визначення хто з власників вагонів має в капіталі частку рф він назвав задачею нешвидкою.

«Але маємо час, маємо натхнення», — додав він.

Хоча є компанії, які точно належать рф. Зокрема, це ВЕБ-Лізинг, ВТБ-Лізинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лізинг. Це вже більше 3000 вагонів.

Тепер вагони росії працюватимуть на економіку України. Вони нам стануть у пригоді, адже ми напрацьовуємо нові логістичні маршрути до Європи, які допоможуть відновити вантажну роботу.

Упереджую можливі питання. Українських вагонів в росії всього 482.

Нагадаємо, українські журналісти знайшли золотий вагон Медведчука. Позолота, яскраво червоний оксамит та білі скатертини. Цей вагон - подарунок від дружини, Оксани Марченко. "Укрзалізниця" вже відреагувала на розслідування.