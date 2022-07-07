"Укрзалізниця" подовжує маршрут потяга Запоріжжя - Львів до Ужгорода

"Укрзалізниця" подовжує маршрут потяга №4/3 Запоріжжя - Львів до Ужгорода.
По це повідомляє залізничний перевізник.
Зазначається, що потяг відправлятиметься по парних числах із Запоріжжя від 26 липня о 15:03, і прибуватиме до Ужгорода о 15:27 наступного дня. В зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд відправлятиметься по парних об 11:35, і прибуватиме до Запоріжжя о 12:21.
Квитки будуть доступні онлайн на сайті, в чат-ботах та кассах від 8 липня.
Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" повідомили, чи підвищуватимуть ціни на квитки для пасажирів 2022 року.
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