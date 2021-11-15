"Укрзалізниця" попередила пасажирів про можливі затримки потягів: коли та на яких станціях

"Укрзалізниця" попередила пасажирів про можливі затримки потягів: коли та на яких станціях

Причина - реконструкція колії.

"Укрзалізниця" попередила пасажирів про можливі затримки потягів від 15 до 19 листопада.

Про це компанія повідомила у своєму телеграм-каналі.

""Укрзалізниця" продовжує роботи з реконструкції колії на дільниці Миронівка — Ім. Т. Шевченка, у зв'язку з чим можливі затримки поїздів. Орієнтовний час затримки від 5 хвилин до 1,5 години. Роботи починаються 15 листопада та мають завершитися 19 листопада", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що запізнення потягів очікується по станціях: Миронівка, П'ятихатки, Тимкове, Бурти та Херсон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" у новому графіку руху на 2021/2022 рік, який починає діяти 12 грудня 2021 року, запускає 7 пар потягів до гірськолижного курорту Буковель.

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