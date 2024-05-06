"Укрзалізниця" попередила про скасування руху поїзда №961 Мукачево – Кошице: яка причина

"Укрзалізниця" попередила, що через поломку рухомого складу словацьких залізниць поїзд №961 Мукачево - Кошице у понеділок, 6 травня, буде скасований на ділянці Мукачево – Чоп.

Про це пише пресслужба УЗ.

Пасажирів, які планували здійснити посадку на поїзд №961 у Мукачеві, просять скористатись поїздом №345 Чернівці – Ужгород для доїзду до ст. Чоп.

Поїзд відправиться зі станції Мукачево о 15:18 (докуповувати квитки не потрібно – посадка на поїзд буде дозволена з квитками на поїзд №961).

Після прибуття на ст. Чоп о 16:28 та проходження прикордонно-митного контролю пасажири зможуть здійснити посадку у поїзд №961 до станції Кошице.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" в тестовому режимі повертає до Одеси поїзд Інтерсіті+.

Читайте також провідні новини дня: