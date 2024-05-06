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"Укрзалізниця" попередила про скасування руху поїзда №961 Мукачево – Кошице: яка причина

"Укрзалізниця" попередила про скасування руху поїзда №961 Мукачево – Кошице: яка причина

Укрзалізниця скасувала рух поїзда №961 Мукачево – Кошице / Фото: Укрзалізниця

На словацькій залізниця сталася поломка.

"Укрзалізниця" попередила, що через поломку рухомого складу словацьких залізниць поїзд №961 Мукачево - Кошице у понеділок, 6 травня, буде скасований на ділянці Мукачево – Чоп.    

Про це пише пресслужба УЗ.

Пасажирів, які планували здійснити посадку на поїзд №961 у Мукачеві, просять скористатись поїздом №345 Чернівці – Ужгород для доїзду до ст. Чоп. 

Поїзд відправиться зі станції Мукачево о 15:18 (докуповувати квитки не потрібно – посадка на поїзд буде дозволена з квитками на поїзд №961). 

Після прибуття на ст. Чоп о 16:28 та проходження прикордонно-митного контролю пасажири зможуть здійснити посадку у поїзд №961 до станції Кошице. 

Нагадаємо, "Укрзалізниця" в тестовому режимі повертає до Одеси поїзд Інтерсіті+.

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