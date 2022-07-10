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"Укрзалізниця" попередила про запізнення низки пасажирських поїздів: список

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"Укрзалізниця" попередила про запізнення низки пасажирських поїздів: список

Фото: t.me/UkrzalInfo

4 поїзди затримуються у дорозі через технічні причини.

Сьогодні, 10 липня, з технічних причин у дорозі затримується низка пасажирських поїздів. 

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Які саме причини, УЗ не уточнює. Йдеться про такі рейси:

  • №85/233 Запоріжжя, Покровськ — Львів (затримка 55 хв);
  • №715 Київ — Перемишль (затримка 1 год 35 хв);
  • №45/46 Ужгород — Харків (затримка 50 хв);
  • №5/6 Івано-Франківськ — Запоріжжя (затримка 15 хв).

УЗ попереджає, що час затримки поїздів може змінюватися, тому пасажирам варто стежити за офіційними повідомленнями компанії та оголошеннями на вокзалах.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" подовжує маршрут потяга Запоріжжя - Львів до Ужгорода.

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