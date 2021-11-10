"Укрзалізниця" попередила про запізнення поїздів через ремонт колії: перелік станцій

"Укрзалізниця" попередила про запізнення поїздів через ремонт колії: перелік станцій

До 12 листопада триватиме реконструкція колії на ділянці між станціями Миронівка та ім. Тараса Шевченка.

В “Укрзалізниці” попередили про можливі затримки з прибуттям поїздів на кількох станціях, пояснивши це ремонтом колії.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

“Запізнення поїздів очікується по станціях: Миронівка, П'ятихатки, Тимкове, Бурти та Херсон”, - йдеться у повідомленні.

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Орієнтовний час затримки становитиме від 5 хвилин до 1 години. В “Укрзалізниці” пообіцяли зробити все можливе, щоб скоротити час затримки в дорозі та забезпечити прибуття поїздів на станції згідно з графіком.

Також у компанії зазначили, що роботи мають завершити до 12 листопада.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" незабаром поверне на рейси двоповерхові поїзди Skoda, які почнуть обслуговувати пасажирів вже на початку 2022 року.

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