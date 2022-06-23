"Укрзалізниця" попередила про затримки пасажирських поїздів: список

"Укрзалізниця" попередила про затримки пасажирських поїздів: список

У результаті сходження вантажного вагона на дільниці "Задвір'я — Красне" очікуються затримки низки пасажирських поїздів.

Вантажний вагон зійшов на дільниці "Задвір'я — Красне".

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Можлива затримка у русі таких поїздів:

• № 258/260 Івано-Франківськ — Чернігів, Суми

• № 2/1 Івано-Франківськ — Харків

• № 26/236 Чернівці, Рахів — Одеса

• № 18/17 Львів — Харків

• № 60/59 Чоп — Київ

• № 32/31 Перемишль — Запоріжжя

• № 92/91 Львів — Київ

• № 12/11 Львів — Одеса

• № 82/81 Ужгород — Київ

• № 36/38 Перемишль, Ужгород — Одеса

• № 56/55 Рахів — Київ

• № 749/750 Київ — Львів, Київ — Відень

Залізничники вже працюють над відновленням габариту колії, рух не спиняється.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила новий потяг сполученням "Київ - Шостка".

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