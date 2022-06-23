"Укрзалізниця" попередила про затримки пасажирських поїздів: список

У результаті сходження вантажного вагона на дільниці "Задвір'я — Красне" очікуються затримки низки пасажирських поїздів.
Вантажний вагон зійшов на дільниці "Задвір'я — Красне".
Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".
Можлива затримка у русі таких поїздів:
• № 258/260 Івано-Франківськ — Чернігів, Суми
• № 2/1 Івано-Франківськ — Харків
• № 26/236 Чернівці, Рахів — Одеса
• № 18/17 Львів — Харків
• № 60/59 Чоп — Київ
• № 32/31 Перемишль — Запоріжжя
• № 92/91 Львів — Київ
• № 12/11 Львів — Одеса
• № 82/81 Ужгород — Київ
• № 36/38 Перемишль, Ужгород — Одеса
• № 56/55 Рахів — Київ
• № 749/750 Київ — Львів, Київ — Відень
Залізничники вже працюють над відновленням габариту колії, рух не спиняється.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила новий потяг сполученням "Київ - Шостка".
Читайте також: