"Укрзалізниця" попередила про затримки потягів: які поїзди затримуються

Через масштабну атаку ворога "Укрзалізниця" повідомила про затримки низки потягів, оскільки кілька регіонів залишилися без електрики.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зараз на маршрути виведено резервні тепловози, і всі поїзди далекого сполучення продовжують свій рух. Приміські електропоїзди також затримуються, проте енергетики вже працюють над відновленням постачання електрики. Водночас City Express у Києві та Дніпрі курсують за графіком.

Нагадаємо, 26 серпня Росія здійснила потужну атаку ракетами та БПЛА, через що "Укренерго" ввело екстрені відключення електрики по всій Україні. Росія здійснила масований удар по Україні, лунали вибухи в різних містах, працювало ППО, є загиблі.

У Києві виникли перебої з водопостачанням через відключення світла після гучних вибухів у місті.

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