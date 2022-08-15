"Укрзалізниця" попередила про затримку низки потягів: що сталося

Низка потягів "Укрзалізниці" вранці 15 серпня курсують із затримкою.
"Укрзалізниця" повідомляє про затримки деяких поїздів через негоду та знеструмлення ділянки.
Про це інформує пресслужба УЗ.
Так, поїзд №2 Івано-Франківськ — Харків затримується на 1 год 50 хвилин. Потяг №259 Івано-Франківськ — Суми їде із затримкою 1 год 30 хв.
Також із затримкою на 2 год 11 хвилин відправився поїзд №732 Київ — Запоріжжя, який очікував пасажирів на пересадку. Крім того, затримано до відправки поїзд №715 Київ — Перемишль на 35 хвилин.
Також затримуються рейси поїздів №701 Київ - Вінниця на 1 год 33 хв, №722 Київ - Харків на 47 хвилин, та №36 Одеса - Пшемисль на 1 год 9 хв.
Приміські поїзди Фастівського напрямку теж затримуються. На вчасність руху кільцевої електрички ситуація впливу не має.
"Приносимо вибачення пасажирам та робимо все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіка", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила власний мобільний застосунок.
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