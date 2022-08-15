"Укрзалізниця" попередила про затримку низки потягів: що сталося

"Укрзалізниця" повідомляє про затримки деяких поїздів через негоду та знеструмлення ділянки.

Про це інформує пресслужба УЗ.

Так, поїзд №2 Івано-Франківськ — Харків затримується на 1 год 50 хвилин. Потяг №259 Івано-Франківськ — Суми їде із затримкою 1 год 30 хв.

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Також із затримкою на 2 год 11 хвилин відправився поїзд №732 Київ — Запоріжжя, який очікував пасажирів на пересадку. Крім того, затримано до відправки поїзд №715 Київ — Перемишль на 35 хвилин.

Також затримуються рейси поїздів №701 Київ - Вінниця на 1 год 33 хв, №722 Київ - Харків на 47 хвилин, та №36 Одеса - Пшемисль на 1 год 9 хв.

Приміські поїзди Фастівського напрямку теж затримуються. На вчасність руху кільцевої електрички ситуація впливу не має.

"Приносимо вибачення пасажирам та робимо все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіка", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила власний мобільний застосунок.

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