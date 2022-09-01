"Укрзалізниця" попередила про затримку поїзда до Києва на понад 6 годин: що сталося

Поїзд з Польщі до Києва затримується.

Зранку у четвер, 1 вересня, поїзд №716 Перемишль — Київ вирушив із затримкою 6 год 27 хв через спізнення польських поїздів з українськими пасажирами на пересадку.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

"Всіх дочекалися та мчимо додому. Перепрошуємо у решти пасажирів за затримку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна відновила залізничне сполучення з Молдовою. Цей маршрут 25 років не функціонував, тепер по ньому можуть перевозити 10 млн тонн вантажу на рік.

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