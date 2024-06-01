Укрзалізниця попередила про зміни в маршрутах потягів для українців, які їдуть до Польщі

Укрзалізниця пристосовується до ремонту в польському Хелмі, тому маршрути до Польщі зазнають змін.

Від 23 червня по 31 серпня пасажири, які прямують до Варшави та Любліна поїздами Укрзалізниці, зіткнуться зі змінами в маршрутах. Причина - ремонтні роботи на польській станції Хелм.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Так, поїзди №23 Київ — Хелм, №93/94 Харків — Хелм та №120 Хелм — Дніпро курсуватимуть до/з прикордонної станції Дорохуськ.

Пасажири, які подорожуватимуть цими поїздами, проходитимуть прикордонно-митний контроль традиційним чином: у поїзді Укрзалізниці. Пересадка на польський поїзд до/з Варшави буде здійснюватися на станції Дорохуськ наступним чином:

Зміна 1:

Двогрупний поїзд №93/23 Харків/Київ — Дорохуськ прибуватиме на станцію Дорохуськ о 06:45, після чого у поїзді буде проходити прикордонно-митний контроль до 08:15. Пересадковий поїзд до Варшави TLK 25150 вирушатиме з Дорохуська о 08:43 (Хелм 09:31 – 09:36) та прибуватиме на станцію Варшава Всходня о 12:31.

Зміна 2:

Двогрупний поїзд №120/94 Дорохуськ — Дніпро/Харків буде доступним для посадки на станції Дорохуськ до 11:00, після чого у поїзді розпочнеться проведення контрольних операцій. Пересадковий поїзд з Варшави IC 12100 прибуватиме в Дорохуськ о 09:57 (Хелм 09:34 – 09:40), відправлення з Варшави Центральної о 06:40, Варшави Всходньої о 06:49.

Також зазначається, що пересадка на станції Дорохуськ — вимушений тимчасовий крок, тож станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту (ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд).

Польські залізничники допоможуть пасажирам здійснити пересадку з одного поїзда на інший.

Поїзди №19/20 Київ — Хелм, №119 Дніпро — Хелм, №24 Хелм — Київ курсуватимуть до станції Хелм без змін у розкладі руху. Прямий поїзд №67/68 Київ — Варшава — Київ змін також не зазнає.

Нагадаємо, акціонерне товариство "Укрзалізниця" в тестовому режимі повертає до Одеси швидкісний поїзд Інтерсіті+.

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