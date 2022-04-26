"Укрзалізниця" попередила про зміни у русі деяких регіональних поїздів: новий розклад

"Укрзалізниця" повідомила про тимчасові зміни у розкладі та маршрутах руху регіональних поїздів.
Зміни стосуються потягів у напрямку зі Львова до Чернівців і навпаки.
Про це інформує пресслужба УЗ.
Тимчасових змін внесено до розкладу руху регіонального поїзда № 702/701, який курсує у сполученні Львів – Чернівці, через проведення технічного обслуговування дизель-поїзда ДПКр-2.
Цей поїзд не курсуватиме у сполученні Львів – Чернівці 28 квітня, а наступного дня поїзд не поїде у зворотному напрямку.
Водночас, 29 квітня у сполученні Львів – Чернівці та 30 квітня у сполученні Чернівці – Львів поїзд № 702/701 курсуватиме за звичним графіком.
Крім того, у зв'язку з продовженням колійних ремонтних робіт зазнає тимчасових змін маршрут руху регіонального поїзда № 816/815, що курсує у сполученні Львів – Чернівці: 27 та 29 квітня поїзд курсуватиме лише до ст. Коломия та зворотно.
"Просимо пасажирів урахувати тимчасові зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях", - закликали в УЗ.
Нагадаємо, у МВС пояснили, чому росіяни збільшили удари по залізниці України.
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