"Укрзалізниця" повертає міжнародний потяг до Словаччини: що відомо

Від 11 грудня "Укрзалізниця" повертає міжнародне сполучення Мукачево - Чоп - Чієрна-над-Тісоу (Словаччина) - Кошице (Словаччина).

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Щоденно курсуватимуть:

№960/961 Кошие - Мукачево. Відправлення з Кошице о 8:46, прибуття до Мукачева о 14:00. Зворотно, з Мукачева, поїзд відправлятиметься о 14:48 і прибуватиме до Кошице о 18:17.

№962/963 Кошице - Мукачево відправлятиметься з Кошице об 11:46 і прибуватиме до Мукачева о 16:53. Зворотно, з Мукачева, поїзд відправлятиметься о 18:16 і прибуватиме до Кошице о 21:33.

Поїзди проходитимуть через станцію Чоп. У напрямку Мукачево - о 12:00 та 14:51, в напрямку Кошице - о 16:13 та 19:26.

Це дозволить пасажирам з різних куточків країни зручно пересісти на поїзди з/до Кошице:

для тих, хто їде в напрямку Києва , підійдуть рейси поїздів №60 Чоп - Київ (відправка з Чопа о 13:52, прибуття до Києва о 7:44) та №81 Ужгород - Київ (відправка з Чопа о 16:58, прибуття до Києва о 8:23);

, підійдуть рейси поїздів (відправка з Чопа о 13:52, прибуття до Києва о 7:44) та (відправка з Чопа о 16:58, прибуття до Києва о 8:23); для тих, хто прямує за кордон, підійде поїзд №45/46 Харків - Ужгород (через Київ) - він відправляється з Харкова о 13:43, з Києва о 23:15, до Чопа прибуває о 14:18.

Вартістю квитків від 363 грн. Вони вже доступні у касах вокзалів та безпосередньо на борту поїздів.

"Цей рейс стане 13-м міжнародним залізничним сполученням для українців" - наголошують у компанії.

Нагадаємо, 19 листопада перший від початку повномасштабної війни потяг прибув з Києва до Херсона. Він відправився 18 листопада зі столиці о 22:14. У вагонах перебувало 200 пасажирів. Вони придбали квитки "До перемоги".

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