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"Укрзалізниця" повідомила нові зміни в русі поїздів через повені у Європі

"Укрзалізниця" повідомила нові зміни в русі поїздів через повені у Європі

Поїзд / Фото: commons.wikimedia.org

Зокрема, скасовані рейси сполученням Прага – Перемишль – Прага.

"Укрзалізниця" опублікувала оновлені дані про зміни графіків руху низки поїздів та про скасування рейсів через потужні повені у Польщі та Чехії.

Про це повідомляється у телеграм-каналі компанії.

Станом на ранок 16 вересня запроваджені такі зміни у русі поїздів до Європи:

  • Рейс Відень – Київ – Відень цього дня курсує як Будапешт – Київ – Будапешт.
  • Рейс Чоп – Відень угорськими вагонами класу "Інтерсіті" обмежений до Будапешта.
  • Рейси Прага – Перемишль – Прага скасовані.
  • Рейс Прага – Чоп прямує в обʼїзд і прибуде до Чопа +2 години до розкладу. З Чопа рейс курсує за графіком.

Усі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без змін.

Нагадаємо, через повені у Польщі та Чехії "Укрзалізниця" 15 вересня змінила графік руху низки поїздів до України, а деякі рейси узагалі скасувала.

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