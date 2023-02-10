"Укрзалізниця" повідомила про відставання від графіків 11 потягів: список

Через знеструмлення дільниць є перебої в приміському сполученні в Харківській та Донецькій областях.
"Укрзалізниця" повідомила про відставання від графіків 11 потягів.
Відхилення поїздів від графіків незначне: 41 поїзд із 52 поїздів далекого сполучення прямує за розкладом.
Про це повідомляє пресслужба перевізника.
А відстають зараз від графіка такі поїзди:
- №15/16 Ясіня — Харків (+1 год 29 хв);
- №21/22 Трускавець — Харків (+1 год 13 хв);
- №749/750 Відень — Київ (+1 год 8 хв);
- №749/750 Ужгород — Київ (+1 год 8 хв);
- №13/14 Солотвино — Київ (+55 хв);
- №749/750 Київ — Відень (+35 хв);
- №711/712 Київ — Краматорськ (+45 хв);
- №191/192 Одеса — Краматорськ (+25 хв);
- №91/92 Одеса — Харків (+17 хв);
- №113/114 Львів — Харків (+15 хв);
- №111/112 Київ — Ізюм (+12).
450 пасажирів поїзда №712 Київ — Краматорськ на станції Полтава-Південна пересаджено до спальних вагонів, які продовжили рух за маршрутом під теплотягою. Наразі затримка поїзда становить 45 хв.
Через знеструмлення дільниць є перебої в приміському сполученні в Харківській та Донецькій областях.
Київська кільцева електричка курсує за графіком.
На вокзалах працюють пункти та фортеці незламності, ситуація контрольована, є резервне енергопостачання.
"Просимо уважно слухати оголошення на вокзалах і станціях та стежити за офіційними повідомленнями. Також нагадуємо, що пасажирів, які за форс-мажорних обставин, у результаті обстрілів та повітряних тривог, не встигли на свої рейси, ми з тими ж квитками посадимо на наступний рейс аналогічного напрямку", - зазначає пресслужба "Укрзалізниці".
Нагадаємо, Росія 10 лютого завдала масованого ракетного удару по Україні, є "прильоти" в об'єкти інфраструктури і житлові будинки, поранення отримали цивільні люди. Через обстріли низка населених пунктів залишилась без світла і водопостачання, запроваджено аварійні відключення.
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