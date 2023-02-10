"Укрзалізниця" повідомила про відставання від графіків 11 потягів: список

Через знеструмлення дільниць є перебої в приміському сполученні в Харківській та Донецькій областях.

"Укрзалізниця" повідомила про відставання від графіків 11 потягів.

Відхилення поїздів від графіків незначне: 41 поїзд із 52 поїздів далекого сполучення прямує за розкладом.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

А відстають зараз від графіка такі поїзди:

№15/16 Ясіня — Харків (+1 год 29 хв);

№21/22 Трускавець — Харків (+1 год 13 хв);

№749/750 Відень — Київ (+1 год 8 хв);

№749/750 Ужгород — Київ (+1 год 8 хв);

№13/14 Солотвино — Київ (+55 хв);

№749/750 Київ — Відень (+35 хв);

№711/712 Київ — Краматорськ (+45 хв);

№191/192 Одеса — Краматорськ (+25 хв);

№91/92 Одеса — Харків (+17 хв);

№113/114 Львів — Харків (+15 хв);

№111/112 Київ — Ізюм (+12).

450 пасажирів поїзда №712 Київ — Краматорськ на станції Полтава-Південна пересаджено до спальних вагонів, які продовжили рух за маршрутом під теплотягою. Наразі затримка поїзда становить 45 хв.

Через знеструмлення дільниць є перебої в приміському сполученні в Харківській та Донецькій областях.

Київська кільцева електричка курсує за графіком.

На вокзалах працюють пункти та фортеці незламності, ситуація контрольована, є резервне енергопостачання.

"Просимо уважно слухати оголошення на вокзалах і станціях та стежити за офіційними повідомленнями. Також нагадуємо, що пасажирів, які за форс-мажорних обставин, у результаті обстрілів та повітряних тривог, не встигли на свої рейси, ми з тими ж квитками посадимо на наступний рейс аналогічного напрямку", - зазначає пресслужба "Укрзалізниці".

Нагадаємо, Росія 10 лютого завдала масованого ракетного удару по Україні, є "прильоти" в об'єкти інфраструктури і житлові будинки, поранення отримали цивільні люди. Через обстріли низка населених пунктів залишилась без світла і водопостачання, запроваджено аварійні відключення.

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